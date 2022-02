Börsen-Ticker: DAX startet mit tiefroten Zahlen

09.15 Uhr - DAX startet mit tiefroten Zahlen

Der DAX hat die neue Woche mit einem kräftigen Minus begonnen. Er verliert jetzt 1,9 Prozent auf 14.284 Punkte. Beim MDAX steht nur ein kleines Minus von 0,3 Prozent zu Buche. Hier stemmen sich Aktien von Unternehmen, die Rüstungsgüter produzieren, gegen den schwachen Trend, wie Rheinmetall mit plus 39 Prozent oder ThyssenKrupp mit plus 6,6 Prozent. Die Ukraine-Krise hat sich über das Wochenende noch einmal verschärft und die EU die Sanktionen gegen Russland und die russische Zentralbank verschärft. Die hat daraufhin den Leitzins in Russland von 9,5 auf 20 Prozent mehr als verdoppelt. Der Rubel war erneut stark unter Druck geraten und hatte rund ein Viertel seines Werts verloren. Heute sollen die Währungs- und Geldmärkte später öffnen, hieß es von der Notenbank. Und wann der Handel am Aktienmarkt beginnt, steht laut der Moskauer Börse auch noch nicht fest. Die Deutsche Börse hat den Handel mit russischen Banken ausgesetzt. Der Euro steht bei 1,11 76 Dollar.

08.12 Uhr - Ölpreis zieht an

Die Furcht vor Lieferausfällen durch die Ukraine-Krise hat den Ölpreis am morgen verteuert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet gut fünf Dollar mehr auf jetzt rund 103 Dollar. Unterdessen gab der britische Energieriese BP bekannt, dass er seine 19,75-prozentige Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft aufgeben will. Saudi-Arabien bekräftigte indessen sein Festhalten an der Öl-Allianz mit Russland im Rahmen der Opec+. Übermorgen wollen die 23 Mitgliedsländer der Opec+ bei einer Telefonkonferenz über eine mögliche Produktionssteigerung beraten. Die Krisenwährung Gold steigt am Morgen um rund 1,1 Prozent auf 1.908 Dollar. Der Kurs der russischen Währung Rubel ist eingebrochen. Im Gegenzug ist der US-Dollar zeitweise um fast 42 Prozent gestiegen auf ein Rekordhoch von 119 Rubel. An den deutschen Aktienmärkten wird der DAX vorbörslich 350 Punkte niedriger gesehen bei 14.215 Punkten. Der Euro steht bei 1, 11 62 Dollar.

07.01 Uhr - Nervöser Wochenstart in Asien

Die Ukraine-Krise hat sich über das WE noch einmal verschärft. Der russische Präsident Putin hat die Atomstreitkräfte des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und die EU hat die Sanktionen gegen Russland verschärft. So blockiert Brüssel alle Transaktionen der russischen Zentralbank, zudem wird Russland gezielt teilweise vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Und der gesamte Luftraum der EU wird für russische Flugzeuge gesperrt. Das dürfte die russische Wirtschaft treffen.

Der Wochenstart an den asiatischen Börsen ist verhalten. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei wenig verändert mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 26.527 Punkten, der Shanghai Composite büßt 0,1 Prozent ein, in Hongkong geht es um 0,9 Prozent nach unten. Der Ölpreis ist um mehr als 5 Dollar nach oben geschnellt auf jetzt 103,15 je Barrel Nordseeöl. Der Euro notiert mit 1,11 56 Euro.

06.17 Uhr - EZB: EU-Töchter der Sberbank insolvent

Die Russische Wirtschaft spürt erste Auswirkungen der westlichen Sanktionen. So würden die europäischen Tochtergesellschaften der Sberbank, eines der größten russischen Finanzinstitute, wahrscheinlich zahlungsunfähig, erklärte die Europäische Zentralbank in der Nacht. Aufgrund von Massenabhebungen habe die Sberbank erhebliche Einlagenabflüsse hinnehmen müssen, so die EZB. Daher werde sie in naher Zukunft möglicherweise nicht in der Lage sein, Schulden oder sonstige Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen. Betroffen sind demnach die in Österreich ansässige Sberbank Europe AG sowie ihre Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien. Es gibt aber auch eine Niederlassung in Deutschland.

Montag, 28. Februar 2022