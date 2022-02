Corona-Ticker Oberbayern: Traunsteiner Georgi-Ritt findet statt

9.48 Uhr: Traunsteiner Georgi-Ritt kann wieder stattfinden

Wegen der entspannteren Corona-Lage wird der Traunsteiner Georgiritt in diesem Jahr stattfinden: Am Ostermontag, den 18. April. Das haben die Verantwortlichen des St. Georgsvereins entschieden und jetzt den Termin auf ihrer Homepage veröffentlicht. Wegen der Corona-Pandemie war die traditionsreiche Pferdewallfahrt zwei Jahre hintereinander ausgefallen. Die Veranstaltung mit Schwertertanz und Pferdesegnung lockt Tausende Besucher aus nah und fern an.

Montag, 21.2.2022