RKI: Inzidenz sinkt auf 1.306,8 - Krankenhauslage stabil

Hospitalisierungsindex bundesweit gesunken

Bundesweit gab das RKI die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Montag mit 6,06 an (Freitag: 6,24). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auch in Bayern leicht

Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurden in Bayern (Stand 21.02.) 755 hospitalisierte Corona-Fälle gemeldet, am Montag lag diese Zahl bei 764. An der Hospitalisierungsinzidenz gibt es allerdings teils massive Kritik, da die Werte wegen Meldeverzugs und der Zählweise der Fälle deutlich verzerrt sein können.

Die Behörden geben die Hospitalisierungen auch als Inzidenzwert an - veröffentlicht wird die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dieser Wert liegt in Bayern bei 5,8 (Stand: 21.2.), am Montag wurde er ebenfalls mit 5,8 angegeben.