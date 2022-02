Corona-Ticker Oberfranken: Sonderimpfaktionen im Raum Hof

06.39 Uhr: Sonder-Impfaktionen in Stadt und Landkreis Hof

In Stadt und Landkreis Hof gibt es in dieser Woche Sonder-Impfaktionen auch ohne Anmeldung. Angeboten werden Auffrischungsimpfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen gegen Corona, teilte das Landratsamt mit. Heute können Impfwillige von 11 bis 17 Uhr in die Hofer Freiheitshalle kommen.

Ebenfalls ab heute bietet eine Hausarztpraxis in den Landkreisgemeinden Lichtenberg und Berg Impfungen ohne Termine an. Alle Impfzeiten finden sich auf der Website des Landratsamtes.