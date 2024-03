Siebeneinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung in Kinderheim

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.

Am Landgericht Hof ist das Urteil im Prozess gegen Daniel T. gefallen. Der 26 Jahre alte Müllwerker wurde unter anderem wegen Missbrauchs und Vergewaltigung der zehn Jahre alten Lena im Kinderheim Wunsiedel zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Eine Beteiligung an der Tötung des Mädchens konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Angeklagter war nicht wegen der Tötung angeklagt

"Es sei eine unbegreifliche Verkettung schwerwiegender Zufälle", so der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung. Das Geschehen im Kinderheim habe zum Tod der zehnjährigen Lena geführt. Auch wenn es für die Eltern des getöteten Kindes schwer nachvollziehbar sei: Es sei nicht Aufgabe des Gerichts aufzuklären, wer Lena ermordet habe. Der Angeklagte sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angeklagt gewesen.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Träger des Kinderheims für den Tod mitverantwortlich sei, hieß es in der Urteilsbegründung weiter.

Mutter: "Bitter und unbefriedigend"

Die Mutter der getöteten Lena habe das Urteil mit "gemischten Gefühlen" aufgenommen, erklärte ihr Anwalt im Gespräch mit BR24. Sie könne zwar verstehen, dass das Urteil so oder so ähnlich ausfallen musste. Dennoch sei es schwer zu akzeptieren, da ihr Kind so grausam gestorben sei. Es sei "bitter und unbefriedigend", denn es gebe Fragen, die offen bleiben.

Die getrennt lebenden Eltern Lenas waren als Nebenkläger aufgetreten. Allerdings waren sie nie selbst im Landgericht Hof vor Ort anwesend. "Das wäre psychisch viel zu belastend, zumal das Medieninteresse auch so groß ist", hatte die Anwältin des Vaters, Martina Fuchs-Andonie, beim Prozessauftakt erklärt.

Mädchen tot im Kinderheim aufgefunden: Was war geschehen?

Im April des vergangenen Jahres war die zehn Jahre alte Lena aus Waldsassen tot in einem Bett des Wunsiedler Kinderheims St. Josef aufgefunden worden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Mädchen vor ihrem Tod sexuell missbraucht worden war. Die Auswertung der Spuren führte die Ermittler des Sonderkommission "Park" zu einem 26-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel. Seit Februar muss sich Daniel T. nun vor dem Landgericht Hof verantworten.

Auf der Suche nach Diebesgut soll er durch ein geöffnetes Badfenster in die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung eingestiegen sein. Dort sei er auf einen damals noch elfjährigen Heimbewohner getroffen. Zwischen den beiden soll sich den Ermittlungen zufolge ein Gespräch mit sexuellen Inhalten entwickelt haben. Der Angeklagte habe sich dann vor dem Jungen befriedigt und die zehnjährige Lena missbraucht. Dann soll er laut eigener Aussage das Heim verlassen haben. Später soll der Junge das Mädchen erdrosselt haben – offenbar in einem Streit.

Während des Prozesses wurde klar: Eine Beteiligung an der Tötung des Mädchens kann dem 26 Jahre alten Müllwerker nicht nachgewiesen werden. Dass hingegen der heute Zwölfjährige das Mädchen getötet hat, scheint unbestritten. Er ist jedoch nicht strafmündig.

Gutachter kritisiert: Setzte Polizei Jungen unter Druck?

Aussagen des Jungen hatten besagt, dass er von Daniel T. zur Tötung angestiftet worden sei. "Wenn der Einbrecher nicht gekommen wäre, dann wäre das alles gar nicht passiert", soll der heute Zwölfjährige laut Aussage seines Anwalts Michael Hasslacher gesagt haben.

Es war jedoch für den eingesetzten Gutachter nicht möglich, die Glaubwürdigkeit der Aussagen zu beurteilen. Die Frageweise der Ermittler sei manipulativ und suggestiv gewesen und die Vorgehensweise hätte keinen internationalen Standards entsprochen. Daher konnte die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Jungen nicht beurteilt werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 26 Jahre alten Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren gefordert, wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Der Verteidiger des angeklagten Mannes hatte auf sechs Jahre plädiert.