Schwere Straftaten: Wenn die Täter noch minderjährig sind

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel geht die Polizei nach Spurenfunden davon aus, dass ein elf Jahre alter Junge an der Tat beteiligt war. Wie die Ermittler weiter mitteilten, wurde der Junge präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht. Er sei noch nicht strafmündig. Doch ab wann können Minderjährige für Straftaten belangt werden? Welche Regeln gelten in Deutschland - und wie unterscheiden sie sich von anderen Ländern?

Der rechtliche Umgang mit Tatverdächtigen, die noch nicht erwachsen sind, bemisst sich daran, wie alt sie zur Tatzeit waren. Konkret: Hatten sie zum Zeitpunkt der Tat das 14. Lebensjahr schon erreicht oder nicht?

14. Geburtstag entscheidend

"Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist." So lautet der Paragraf 19 des Strafgesetzbuchs. Das bedeutet: Kinder können nach dem Gesetz strafrechtlich nicht belangt werden, gegen sie können also keine Geld- oder Freiheitsstrafen verhängt werden. Wenn also – wie Mitte März in München geschehen – zwei Unter-14-Jährige von der Polizei dabei erwischt werden, wie sie in ein Taxi einbrechen, dann hat das für die Tatverdächtigen keine strafrechtlichen Folgen. Die Betonung liegt auf "strafrechtlich". Denn andere Konsequenzen sind sehr wohl möglich.

Zuständig für das weitere Vorgehen in Straffällen mit Kindern unter 14 Jahren sind die Jugendämter. Sie können – in Absprache mit anderen Institutionen wie Schule, Polizei und Justiz - verschiedene Maßnahmen ergreifen, die am Kindeswohl ausgerichtet sind. Im Vordergrund steht hier die Hilfe, die Resozialisierung, nicht eine Strafe.

Das fängt beim Angebot einer Erziehungsberatung oder ambulanter Hilfe an, kann aber in schwerwiegenden Fällen auch bedeuten, dass das Kind dauerhaft in einem Heim oder einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Diskussion um Strafmündigkeitsalter

Seit dem gewaltsamen Tod der Zwölfjährigen "Luise" aus Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) Mitte März wird über eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters debattiert. Zwei 12- und 13-Jährige Mädchen hatten gestanden, das Mädchen erstochen zu haben.

In der Tat gibt es Länder, in denen die Strafmündigkeit schon früher beginnt: In Frankreich im Alter von 13 Jahren, in den Niederlanden, Irland und Ungarn liegt die Grenze bei 12, in der Schweiz sogar nur bei 10. In mehr als der Hälfte der EU-Staaten sind Minderjährige aber erst ab 14 oder 15 Jahren schuldfähig, am oberen Ende stehen Portugal (16) und Polen (17). Teilweise gibt es allerdings Ausnahmeregelungen für schwere Straftaten wie Mord oder Entführung.

Freiheitsstrafen für Jugendliche möglich…

Jugendliche, also zur Tatzeit über 14- aber unter 18-jährig, können sich im Gegensatz zu Kindern strafbar machen. Für sie gilt das Jugendgerichtsgesetz (JGG). Das sieht eine ganze Bandbreite erzieherischer Maßnahmen als Sanktionierungsmöglichkeiten vor. Sie reichen von der gemeinnützigen Arbeit, der Teilnahme an sozialen Trainingskursen, Täter-Opfer-Ausgleichen, Verwarnungen bis zum Jugendarrest. Sollten all diese Maßnahmen zur Erziehung, und um die geht es, nicht ausreichen, kann das Jugendgericht auch eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verhängen.

… aber selten

Zu langjährigen Gefängnisstrafen gegen Jugendliche kommt es selten. Für Schlagzeilen sorgte jüngst ein Urteil des Landgerichts Braunschweig. Es verhängte Ende Februar gegen einen zur Tatzeit 14-Jährigen eine Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Mordes. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Schüler im Juni 2022 in Salzgitter zusammen mit einem damals 13-Jährigen eine 15-jährige Bekannte getötet hat. Der 13-Jährige konnte für seine mutmaßliche Mittäterschaft strafrechtlich nicht belangt werden, weil er zur Tatzeit aufgrund seines Alters schuldunfähig war.