Totes Mädchen in Wunsiedel: Elfjähriger soll sie getötet haben

Neuigkeiten im Fall des getöteten zehnjährigen Mädchens in einem Wunsiedler Kinder- und Jugendheim: Die Staatsanwaltschaft Hof hat gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen Anklage unter anderem wegen Vergewaltigung erhoben. An der Tötung des Mädchens soll er nicht beteiligt gewesen sein. Ermittler und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein elf Jahre alter Tatverdächtiger sie ohne Beteiligung des 25-Jährigen getötet hat.

25 Jahre alter Einbrecher soll Mädchen vergewaltigt haben

In der Nacht des 4. April dieses Jahres soll den Ermittlungen zufolge der 25 Jahre alte Mann über ein offen stehendes Badezimmerfenster in das Kinder- und Jugendheim eingestiegen sein. Dort wollte er offenbar einen Diebstahl begehen. Im Heim traf er zufällig auf den elf Jahre alten Jungen und später auf das zehnjährige Mädchen. An ihr soll er der Staatsanwaltschaft zufolge sexuelle Handlungen mit seinen Händen ausgeübt haben. Danach habe er die Einrichtung wieder verlassen.

Staatsanwaltschaft: Mädchen im Streit von Elfjährigem getötet

Dann soll es zu einem Streit zwischen den beiden Kindern gekommen sein. Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass der Junge das Mädchen daraufhin getötet hat, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Aufgrund der Strafunmündigkeit des Jungen kann gegen ihn kein Strafverfahren wegen der Tat durchgeführt werden. Der Elfjährige wurde von den zuständigen Behörden in gesicherte Obhut genommen.

25-Jähriger soll mehrere Einbrüche begangen haben

Die Staatsanwaltschaft Hof hat gegen den 25-Jährigen am 25. August 2023 Anklage zur Jugendschutzkammer des Landgerichts Hof wegen Vergewaltigung und zusätzlich wegen Einbruchsdiebstählen sowie Brandstiftung erhoben. Er steht im Verdacht, seit Jahresbeginn 2022 fünf Einbrüche in Baucontainer begangen zu haben.

Hierbei soll er Baumaschinen im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen und über das Internet veräußert haben. Einen der Container soll er zur Spurenbeseitigung in Brand gesetzt haben. Insgesamt sei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Damit sind die Ermittlungen der 40-köpfigen Sonderkommission "Park" abgeschlossen.