Wunsiedel: 11-Jähriger offenbar an Tod von 10-Jähriger beteiligt

Nach dem Tod einer 10-Jährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung geht die Polizei nach Spurenfunden davon aus, dass ein 11-jähriger Junge an der Tat beteiligt war. Dies teilte die Polizei am Nachmittag in Wunsiedel mit.