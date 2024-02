Wunsiedel - Angeklagter gesteht Vergewaltigung des Mädchens

Das soll im Kinderheim geschehen sein

Gegen 23.00 Uhr war er laut Anklage durch ein offenes Badfenster im Eingangsbereich eingestiegen. Beim Durchsuchen eines Raumes wurde er von dem damals 11-jährigen Jungen überrascht und erkannt. "Du bist doch der Müllmann", soll er gesagt haben. Das bestätigte der Angeklagte auch in seiner Einlassung. Zwischen den beiden habe sich ein Gespräch entwickelt, das schnell einen sexuellen Inhalt bekam, so die Anklage. Daniel T. behauptet nun, dass der Junge dieses Gespräch veranlasst habe und wissen wollte, "wie das mit dem Sex geht".

Daraufhin soll der Angeklagte im Beisein des Kindes begonnen haben, sich selbst zu befriedigen. Wie es vor Gericht heißt, soll der 11-Jährige zeitgleich die schlafende Lena geweckt und zu Daniel T. gezogen haben, der sie letztlich gegen ihren Willen mit den Händen vergewaltigte. Im Anschluss soll der Angeklagte das Heim verlassen haben. Die beiden Kinder gerieten offenbar in Streit, woraufhin der Junge die 10-jährige Lena mit einem LED-Band erdrosselte.

Für den Prozess vor dem Landgericht Hof sind insgesamt 39 Zeugen geladen und neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird für den 6. März erwartet.

Erzieherin sagt vor dem Landgericht aus

Vor dem Landgericht Hof hat am Nachmittag auch die Erzieherin und Sozialpädagogin des Kinderheims St. Josef in Wunsiedel als Zeugin ausgesagt, die in der Tatnacht Dienst in der Gruppe "Sonnenschein" hatte. Diesen hatte sie für eine Kollegin übernommen. Ihr Dienst habe am Nachmittag begonnen, so die Erzieherin.

Fünf Kinder waren an diesem Tag zu betreuen, darunter auch Lena und der 11-jährige Tatverdächtige. Drei der Kinder haben an diesem Abend gebadet – daher habe sie auch das Fenster zum Lüften geöffnet, so die Erzieherin. Sie gab zu, vergessen zu haben, es zu wieder schließen. Als alle Kinder in ihren Betten waren, sei sie selbst in den Erzieherbereich gegangen und das mit einem guten Gefühl, die Stimmung in der Gruppe sei harmonisch gewesen. Vor 23 Uhr habe sie selbst auch geschlafen, dies sei während der Bereitschaftsdienste üblich, so die Zeugin. Die 10-jährige Lena hat an diesem Tag gemeinsam mit einem weiteren Mädchen im Hobbyraum unter dem Dach geschlafen.

"Jemand liegt in meinem Bett": Junge soll Erzieherin geweckt haben

Kurz vor 07.00 Uhr habe ihr Wecker geklingelt, nahezu zeitgleich wurde die Erzieherin nach eigener Aussage von dem elfjährigen, später tatverdächtigen Jungen mit den Worten "Jemand liegt in meinem Zimmer" geweckt. Die Erzieherin fand Lena auf dem Bauch liegend auf dem Bett. Sie war nur am Oberkörper bekleidet. Ihr erste Gedanke sei gewesen, dass "ein Malheur" passiert sei. Deshalb wollte sie das Mädchen vorerst noch schlafen "und sich erholen lassen", so die Aussage der Erzieherin. Warum sie in diesem Moment nicht das Bedürfnis gehabt habe, das Kind zuzudecken, darauf habe sie keine Antwort und kann es sich selbst nicht erklären. Sie habe sich dann zunächst um die anderen Kinder gekümmert, u.a. mit ihnen ein Kartenspiel gespielt und gefrühstückt. Zu diesem Zeitpunkt kam die zweite Betreuerin in die Gruppe.

Untypische Verfärbungen auf der Haut

Erst als sie erneut in das Zimmer ging, wurde ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Die Haut des Kindes sei untypisch verfärbt gewesen und als sie Lena wecken wollte, habe sie realisiert, dass das Kind wohl tot sei. Bis dahin hatte sich der Morgen für sie wie "ein ganz normaler Morgen angefühlt." Sie habe dann nur noch funktioniert, "mein Körper war voll Adrenalin", so die Zeugin. Reanimierungsanweisungen des Rettungsdienstes per Telefon, den sie gegen 08.36 Uhr angerufenen hatte, blieben erfolglos.

Auf die Frage nach einem LED-Band, mit dem der damals 11-Jährige offenbar das Mädchen getötet habe, sagte die Zeugin, dass sie davon heute das erste Mal höre. Lena sei ein fröhliches, aufgewecktes Kind gewesen, sie habe sich schnell in der Gruppe integriert und Freundschaften geschlossen. Sie habe weder Streit gesucht noch sei sie auffällig gewesen. Sie sei sehr kreativ und musikalisch und "für viele Dinge zu begeistern" gewesen, so die Erzieherin, die seit 2017 in Wunsiedel arbeitet.

Verteidiger des Jungen will "Beitrag zur restlosen Aufklärung" leisten

Kurz vor Prozessbeginn hat sich der Verteidiger des Jungen, Rechtsanwalt Michael Hasslacher, gegenüber BR24 geäußert. Es sei sein Anliegen, einen Beitrag zur restlosen Aufklärung des Falles zu leisten. Sein Ziel sei es, herauszufinden, ob der angeklagte 26-Jährige nicht auch einen Beitrag zur Tötung des Mädchens geleistet habe. Unabhängig davon, dass sein Mandant juristisch für die Tat nicht belangt werden könne, habe der Fall jedoch Konsequenzen für die Beurteilung des elf Jahre alten Jungen. Es müsse geklärt werden, wie und in welcher Intensität der Elfjährige in Zukunft vom Jugendamt betreut werden müsse. Dass sich der Junge um Aufklärung bemühe, werde sich günstig auf diese Beurteilung auswirken, so der Anwalt. Das Jugendamt habe zudem ein Gutachten darüber in Auftrag gegeben, wie gefährlich der Junge für die Allgemeinheit sei. Es liege allerdings noch nicht vor.

Anwältin des Vaters des getöteten Mädchens: "Zu belastend"

Auch die Anwältin des Vaters des getöteten Mädchens äußerte sich kurz vor dem Prozess noch im Gespräch mit BR24. Martina Fuchs-Andonie sagte, ihr Mandant werde heute nicht anwesend sein, weil Gerichtsmediziner und Gutachter aussagen werden. "Das ist zu belastend, das muss man keinem Elternteil zumuten", so die Anwältin. Wunsch des Vaters der Getöteten sei es, seine Fragen so gut es geht beantwortet zu bekommen. Die Verteidigerin erklärte aber auch: "Es wird hier Recht gesprochen werden. Er wird weder sein Kind zurückbekommen noch wird er bekommen, was er für gerecht empfindet."

Kinder- und Jugendpsychiater: "Schreckliche Einzelfälle"

Laut dem Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Marc Allroggen sind Fälle wie der in Wunsiedel oder in Freudenberg schreckliche Einzelfälle. In BR24live erklärte er, es sei nicht abzuschätzen, ob sie zunähmen, derzeit seien die Zahlen zu niedrig, um eine Einschätzung abgeben zu können. Jeder Fall, in dem ein Kind ein anderes ermordet, müsse individuell betrachtet werden, so Allroggen. Zum Beispiel müsse untersucht werden, ob es bereits Verhaltensauffälligkeiten gab. "Man wird nicht alle Fälle vorhersagen können" gibt Prof. Marc Allroggen zu Bedenken.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.