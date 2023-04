Gewalt durch Kinder: Laut Experten "absolute" Ausnahmefälle

Erst Freudenberg, dann Wunsiedel. Im Abstand von wenigen Wochen haben die beiden Fälle, in denen unter anderem Kinder offenbar Gewalt ausgeübt haben, viele Menschen in Deutschland bestürzt.

Am Freitag wurde im Fall Wunsiedel bekannt: Ein zweiter Verdächtiger, ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel, wurde festgenommen. Er sei kein Mitarbeiter der Einrichtung. "Wie er in das Kinderheim gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen und diese Frage müssen wir klären", sagt Julia Küfner vom Polizeipräsidium Oberfranken.

Elfjähriger weiterhin tatverdächtig

Der erste Tatverdächtige, ein Elfjähriger, wurde wenige Tage nach der Tat ausgemacht. "Er ist weiterhin Tatverdächtiger," sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Freitag. "Er wurde angehört, hat aber keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht."

Mädchen starb durch Gewalteinwirkung am Hals

Erste Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung ergaben, dass das Mädchen durch "Gewalteinwirkung gegen den Hals" gestorben ist. Für die 40-köpfige Sonderkommission "Park" stünden nun weitere "umfangreiche Ermittlungen" an. Im Vordergrund stehe, den genauen Tatablauf und die Motivlage zu klären. Außerdem gehe es darum herauszufinden, in welcher Weise der Elfjährige und der 25-Jährige an der Tat beteiligt gewesen seien.

Unterschiedliche Fälle - gleiche Fragezeichen

Um die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen - auch des tatverdächtigen, strafunmündigen Elfjährigen - zu schützen, geben die Ermittler nur wenige Details zu den Hintergründen an die Öffentlichkeit. Zwar sind die Fälle Wunsiedel und Freudenberg unterschiedlich und in Wunsiedel noch viele Fragen offen. Doch stellen sich viele Menschen die Frage, wie häufig eine derartige Gewalt durch Kinder vorkommt.

Gewalt durch Kinder: Keine Häufung

"Nach meinen Erkenntnissen häufen sich die Fälle von Kindergewalt nicht", sagt Jürgen Köhnlein, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern. Auch dass Tötungsdelikte durch Kinder wie mutmaßlich in Freudenberg in der jüngeren Vergangenheit zunehmen, könne man aus der Statistik nicht herauslesen. Angesichts der Ballung von mehreren Vorfällen von Kindergewalt innerhalb kurzer Zeit würden sie nur gerade verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung treten.

Tötungsdelikte durch Kinder kenne er eher von Brandlegungen. "Da wird ein Haus angezündet, und dabei kommen Menschen um. Das ist dann als fahrlässige Tötung zu sehen", erklärt Köhnlein. Mord durch Minderjährige sei aber sehr selten.

"Absolute Ausnahmen"

Bernd Holthusen, der am Deutschen Jugendinstitut in München zu Jugendkriminalität forscht, spricht in Bezug auf Wunsiedel und Freudenberg von "sehr ungewöhnlichen" Fällen. Solche Fälle von mutmaßlicher Gewalt durch Kinder seien "absolute Ausnahmen". Ob es möglicherweise einen Trend gibt, müsse man abwarten.

Polizeistatistik: Niedrige Fallzahlen

Ein Blick zurück in die Polizeiliche Kriminalstatistik der vergangenen Jahre jedenfalls zeigt: Die Zahlen sind äußerst niedrig. Demnach standen im Jahr 2022 zwei Kinder unter 14 Jahren unter dem Verdacht, einen Menschen getötet zu haben. Beide werden aber nicht unter dem Tatbestand Mord aufgeführt. Ein Jahr zuvor waren es ebenfalls zwei Kinder, davon läuft einer der Fälle als mutmaßlicher Mord.

Kein Gewaltanstieg bei Kindern unter 14 Jahren

Schaut man auf die Gewaltkriminalität insgesamt bei Kindern unter 14 Jahren, bewegt sich diese innerhalb der vergangenen 20 Jahre auf relativ konstantem Niveau. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ist ab Ende der 2000er Jahre ein jahrelanger konstanter Rückgang der Gewaltkriminalität zu erkennen. Erst seit Mitte der 2010er Jahre steigen - mit Ausnahme der Corona-Jahre - die Zahlen wieder leicht an.

Keine "typischen" Fälle

Auf die Frage, wie es zu Fällen wie in Wunsiedel und Freudenberg kommen kann, erklärt Wissenschaftler Holthusen: Es handele sich hierbei um so extreme Ausnahmen, dass man keine verallgemeinernde Aussage treffen könne. In diesem Bereich gebe es keine "typischen Fälle". Deshalb könne nur eine Analyse des jeweiligen Einzelfalls Licht ins Dunkel bringen.

Doch Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit Informationen zurück - aus gutem Grund. "Persönliche Daten des Kindes haben in der Öffentlichkeit nichts verloren", stellt Jürgen Köhnlein von der Polizeigewerkschaft klar. Für den Jungen, der in Wunsiedel neben einem 25-Jährigen unter Verdacht steht, solle nach den Ermittlungen schließlich ein Weiterleben gewährleistet sein.

Prävention: Vertrauen in der Familie

Die beste Prävention, um derartige Gewaltverbrechen zu vermeiden, ist laut Jürgen Köhnlein von der Deutschen Polizeigewerkschaft, ein geordnetes Elternhaus. Vertrauen in der Familie sei entscheidend. Ist das nicht gegeben, sei es wichtig, dass Fachstellen unterstützen.