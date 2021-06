Corona-Ticker: Schweden lockert Beschränkungen

08.23 Uhr: Australien verhängt Lockdowns wegen mehrerer Corona-Ausbrüche

Australien hat wegen mehrerer Corona-Ausbrüche auf dem Kontinent neue Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus verhängt. In Sydney im Osten und Darwin im Norden galten am Montag Lockdowns. Perth im Westen ordnete für drei Tage eine Maskenpflicht an und warnte vor einem Lockdown, nachdem ein Einwohner nach einem Besuch in Sydney positiv getestet worden war. Auch in Brisbane galt Maskenpflicht, in Canberra sollte sie bald verhängt werden.

Die meisten Neuinfektionen gehen auf einen Fahrer aus Sydney zurück, der am 16. Juni positiv auf die Delta-Variante getestet wurde, die zuerst in Indien auftrat. Der Fahrer war nicht geimpft und soll auch keine Maske getragen haben. Es wird vermutet, dass er sich angesteckte, als er eine ausländische Flugzeugbesatzung am Flughafen von Sydney abholte.

Australien war bisher erfolgreich bei der Eindämmung von Clustern und verzeichnete weniger als 31.000 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Aber die neuen Ausbrüche verdeutlichen, dass die Impfkampagne nicht rasch genug vorankommt. Nur fünf Prozent der Einwohner sind vollständig geimpft.