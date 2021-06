Börsen-Ticker: Varta eröffnet neues Werk in Bayern

08.05 Uhr: Volkswagen plant schrittweisen Ausstieg aus Verbrenner-Auto-Geschäft

Nach der Volkswagen-Tochter Audi bereitet sich auch die Kernmarke VW auf den endgültigen Abschied vom Verbrenner vor. In Europa soll zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen ausgestiegen werden, hat VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer dem "Münchner Merkur" am Samstag gesagt. In den USA und China werde der Ausstieg etwas später erfolgen, in Südamerika und Afrika werde es "noch ein gutes Stück länger dauern", so Zellmer.

Und auch wenn Volkswagen die wegen Chipmangels unterbrochene Produktion in Mexiko wieder hochfährt bleibt das noch ein Thema. Der Chipmangel sei "die größte Herausforderung, die aktuell zu lösen ist. Die Versorgung mit Chips werde in den kommenden Monaten weiter angespannt bleiben und Produktionsanpassungen seien "nicht auszuschließen". Immerhin erwartet VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer für das zweite Halbjahr aber eine Verbesserung.