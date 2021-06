Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte weiterhin niedrig

05.25 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken weitgehend stabil

In den meisten unterfränkischen Regionen sind die Inzidenzwerte laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin auf niedrigem Niveau. In der Stadt Schweinfurt ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag unverändert geblieben und weist somit mit 22,5 weiterhin den höchsten Wert in Unterfranken auf. Die niedrigste Inzidenz hat aktuell der Landkreis Bad Kissingen mit 1,0. Insgesamt befinden sich sechs der zwölf unterfränkischen Regionen unter einem Wert von 10,0.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Schweinfurt: 22,5 -

Landkreis Würzburg: 12,3 ↓

Stadt Aschaffenburg: 11,3 -

Landkreis Miltenberg: 10,9 ↓

Landkreis Schweinfurt: 10,4 ↑

Stadt Würzburg: 10,2 ↓

Landkreis Main-Spessart: 9,5 -

Landkreis Kitzingen: 6,6 -

Landkreis Aschaffenburg: 6,3 ↓

Landkreis Rhön-Grabfeld: 5,0 -

Landkreis Haßberge: 1,2 -

Landkreis Bad Kissingen: 1,0 ↓