Corona-Ticker Oberpfalz: nur wenige Neuinfektionen

7:30 Uhr: Stadt Amberg und zwei Landkreise mit Inzidenz null

Die Infektionszahlen bewegen sich in der Oberpfalz zu Beginn der neuen Woche weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Es gibt laut Robert Koch-Institut aktuell bereits drei Städte und Landkreise, die bei den Neuinfektionen eine 7-Tage-Inzidenz von null aufweisen: Das sind die Landkreise Tirschenreuth und Amberg-Sulzbach sowie die Stadt Amberg. Die höchste 7-Tage-Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Cham mit einem Wert von 9,4. Das bedeutet, dass es dort innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner 9,4 neue Coronainfektionen gegeben hat.

06:10 Uhr Landkreis Tirschenreuth: Sonderimpfaktion Astrazeneca

Im Landkreis Tirschenreuth wird am kommenden Freitag und Samstag erneut eine Sonderimpfaktion mit 1.000 Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca stattfinden. Wie das Landratsamt Tirschenreuth mitteilt, kann sich jeder interessierte Landkreisbürger ab 18 Jahren ab morgen für eine Impfung auf der Landkreisseite anmelden. Die Erstimpfungen werden dann am 2. Juli von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie am 3. Juli von 8.00 bis 17.00 Uhr im Impfzentrum für den Landkreis Tirschenreuth in Waldsassen vorgenommen. Am 2. Juli gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich von 9.00 bis 16.00 Uhr auch in Kemnath impfen zu lassen.