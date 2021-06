Corona-Ticker Oberbayern: Sonderimpfaktion im Kreis Eichstätt

15.50 Uhr: Inzidenz in Oberbayern leicht gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern ist leicht gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet heute einen Wert von 7,2 (Stand: 28.6., 8 Uhr) im Vergleich zu 6,98 gestern. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 30 bestätigte Neuinfektionen hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um 2 auf 4.428. Eine zweistellige Inzidenz haben in Oberbayern laut LGL nun die Landkreise Bad Tölz (10,16), Miesbach (11,00) und Traunstein (12,97). Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Oberbayern liegen im einstelligen Bereich. Den niedrigsten Wert in Oberbayern meldet das LGL für den Landkreis Erding mit 0,72, gefolgt vom Kreis Landsberg am Lech (1,66).

14.45 Uhr: Sonderimpfaktion im Landkreis Eichstätt

Im Landkreis Eichstätt findet am 1. und 2. Juli eine Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus statt. Das teilt das Landratsamt mit. Der Landkreis hat demnach eine Sonderzuteilung von 1.800 Dosen des Herstellers Johnson & Johnson von der Regierung von Oberbayern erhalten. Bei diesem Impfstoff muss nur eine Dose verabreicht werden, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Zudem stehen noch zusätzliche Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca zur Verfügung. Impfwillige Landkreisbürger können sich ab sofort online anmelden. Neben der erfolgreichen Terminbuchung ist eine Registrierung in dem bayernweiten Registrierungsportal BayIMCO erforderlich.

9.50 Uhr: Münchner Virologin Protzer glaubt nicht mehr an Herdenimmunität

Nach Einschätzung der Münchner Virologin Ulrike Protzer ist es in Deutschland vermutlich nicht mehr möglich, zu einer Herdenimmunität zu gelangen. Im B5-Thema des Tages im Bayerischen Rundfunk sagte sie: "Mit den ansteckender werdenden Varianten ist eine Herdenimmunität eigentlich fast nicht mehr zu erreichen."Denn eine Herdenimmunität würde bedeuten, dass so viele Menschen immun sind, dass das Virus sich nicht mehr ausbreiten kann. Das werde man vermutlich wegen der neuen, ansteckenderen Corona-Varianten nicht schaffen. "Aber dass wir die Ausbreitung des Virus deutlich verlangsamen können, und dass wir diejenigen alle schützen können, die jetzt ein Risiko haben, ins Krankenhaus zu kommen, das schaffen wir auf jeden Fall."Protzer plädiert angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante dafür, Reiserückkehrer zu testen: "Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Denn jetzt einfach gar nicht zu kontrollieren, und dann abzuwarten, bis die Zahlen wieder ansteigen, das macht ja keinen Sinn", so Protzer. Mehr zu ihrer Einschätzung lesen Sie hier.