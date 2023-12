Hochwasserlage in Bayern spitzt sich an Weihnachten zu

Lawinengefahr in den Alpen

In höheren Lage ist Neuschnee zu erwarten. Zusammen mit Orkanböen steigt damit die Lawinengefahr in bayerischen Bergen. Gebietsweise herrsche am Wochenende sogar großes Lawinenrisiko, teils mit Warnstufe 4 von 5, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Freitagabend mit.

Konkret ist die Lawinengefahr in den hohen Lagen der Berchtesgadener Alpen, des Zugspitzgebiets und am Allgäuer Hauptkamm groß. In niedrigeren Gebieten herrscht ebenfalls erhebliche Gefahr und damit Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala.

In niederschlagsreichen Gebieten könnten Lawinen große Ausmaße annehmen und exponierte Verkehrswege gefährden, so das Landesamt. Über die Weihnachtstage mit höheren Temperaturen bleibe die Lage in den gefährdeten Bereichen angespannt.

Wenig Unwettereinsätze in Bayern

Während durch "Zoltan" in Teilen Deutschland erhebliche Schäden entstanden, blieben die Sturmfolgen in Bayern überschaubar. Wegen eingeknickter Äste, umgestürzter Bäume und etlicher überschwemmter Straßen mussten Einsatzkräfte von Freitag auf Samstag zwar mehrfach ausrücken, doch die Nacht sei im Großen und Ganzen ruhig verlaufen, teilten die Polizeipräsidien im Freistaat am Samstagmorgen mit. Schwerwiegendere Verletzungsfolgen wegen des Unwetters habe es demnach nicht gegeben. Auch der entstandene Schaden halte sich in Grenzen.

München: Baugerüst eingestürzt - Mann leicht verletzt

Im Münchner Stadtteil Untergiesing-Harlaching stürzte am Samstagmittag ein Baugerüst ein - vermutlich wegen einer Windböe. Ein Mann wurde leicht verletzt. Wie die Feuerwehr berichtete, stürzte das Gerüst an einem vier Stockwerke hohen Haus in der Nähe des Stadions an der Grünwalder Straße auf einer Breite von rund 15 Metern in sich zusammen. Teile der Stahlrohrkonstruktion fielen auf drei geparkte Autos.

In einem der Fahrzeuge befand sich ein Mann. Ein Stahlrohr, das sich durch die Windschutzscheibe bohrte, fügte dem 53-Jährigen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eine leichte Verletzung an einem Finger zu. Der Sprecher ging davon aus, dass der nach wie vor starke Wind das Gerüst zum Einsturz brachte. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Bahnverkehr normalisiert

Die Deutsche Bahn hat die von "Zoltan" verursachten Schäden nach eigenen Angaben weitgehend beseitigt. "Der Regionalverkehr fährt wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiert sich", erklärte ein Bahn-Sprecher am Samstagmorgen. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage seien die Fernverkehrszüge aber "sehr stark ausgelastet".

Mit Informationen von dpa und AFP