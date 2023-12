BR24live 10 Uhr: So war das Wetter in der Nacht

Vorkehrungen in ganz Bayern

In ganz Bayern werden Vorkehrungen getroffen: Die Stadt München etwa schließt bis einschließlich Sonntag alle städtischen Friedhöfe. In Augsburg bleiben der Botanische Garten und die städtischen Friedhöfe bis einschließlich Samstag geschlossen. Der Weihnachtsmarkt in Rothenburg ob der Tauber wird derzeit vorsorglich geräumt. Im Bayerischen Wald sind einige Lifte außer Betrieb, ebenso im Ober- und im Ostallgäu.

Die größte Hochwassergefahr bayernweit besteht derzeit in Oberfranken. Dem HND zufolge sind die Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bamberg am stärksten betroffen. Auch mit Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde muss gerechnet werden.

In Regensburg wurden an der Donau bereits die ersten Hochwasserschutzelemente aufgebaut, am Freitag kommen weitere dazu. Die Dreiflüssestadt Passau hat am Donnerstagnachmittag eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Auch in Weiden in der Oberpfalz rechnet man mit Überschwemmungen. Für weitere Landkreise in Ostbayern gibt es eine Vorwarnung für Hochwassergefahr, etwa für Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg, Cham, Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth, Straubing-Bogen, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau und Passau.

Es gibt auch Sonne

"Die Niederschläge werden ab Weihnachten nachlassen, aber die Hochwassergefahr wird weiter zunehmen, zumindest im Alpenvorland", sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Dann werden die Pegel durch Tauwetter in den Alpen steigen. Sachweh erwartet Temperaturen um die acht Grad bis Heiligabend. "Am wärmsten wird es am ersten Feiertag mit 7 bis 13 Grad sein und besonders im Süden auch recht sonnig", so Sachweh weiter. Dadurch werde die Schneedecke in den Alpen abschmelzen und die Flusspegel ansteigen lassen.

Hier geht es zum aktuellen Lawinenlagebericht

Es gibt aber auch Lichtblicke: Am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Sturm ist abgeflaut und besonders in Südbayern könnte immer wieder die Sonne herauskommen, bei Temperaturen bis 13 Grad. Waldgebiete sollte man aber auch dann noch meiden.