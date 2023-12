Sturmtief Zoltan lässt Baugerüst einstürzen - Ein Verletzter

Wie die Feuerwehr berichtet, stürzte das Gerüst an einem vier Stockwerke hohen Haus in der Nähe des Stadions an der Grünwalder Straße auf einer Breite von rund 15 Metern in sich zusammen. Teile der Stahlrohrkonstruktion fielen auf drei geparkte Autos.

Glück im Unglück

In einem der Fahrzeuge befand sich ein Mann, der riesiges Glück im Unglück hatte. Ein Stahlrohr, das sich durch die Windschutzscheibe bohrte, fügte dem 53-Jährigen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nur eine leichte Verletzung an einem Finger zu. Der Sprecher geht davon aus, dass der nach wie vor starke Wind das Gerüst zum Einsturz brachte. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.