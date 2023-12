Hochwasser: Chamer Hotel am Fluss Regen droht Überflutung

Die Pegel des Flusses Regen im Landkreis Cham steigen weiter an. Laut Kreisbrandrat Michael Stahl wird aktuell davon ausgegangen, dass am Vormittag des Heiligen Abends die höchste Hochwassermeldestufe 4 deutlich überschritten wird. Bedroht von den Überschwemmungen ist auch ein Chamer Hotel, das an Heiligabend eigentlich 400 Weihnachtsgäste bewirten wollte.

Einsatzkräfte befüllen Tausende Sandsäcke

Derzeit laufen Vorbereitungsmaßnahmen in der Kreisstadt, über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und BRK sind im Einsatz. Etliche Tausend Sandsäcke werden von den Feuerwehren befüllt und ausgeliefert. Falls die prognostizierten Pegel tatsächlich so eintreten, sind allein in der Stadt Cham über 100 Menschen und ihre Häuser betroffen, sowie rund zehn gewerbliche Betriebe. Aktuell sei die Lage überschaubar, aufgrund der Hochwassererfahrungen wissen die Feuerwehren genau, was zu tun ist, so Chams Kreisbrandrat Michael Stahl im BR-Interview.

Hotel am Regenbogen droht die Überflutung

Mitten im Hochwasser-Gebiet - zwischen dem Hauptfluss und einem Arm des Flusses Regen, idyllisch in einer Flussinsel - befindet sich das "Hotel am Regenbogen". An den Weihnachtsfeiertagen sollten dort eigentlich rund 400 Gäste bewirtet werden. Die Lager und Kühlschränke sind voll und die Tische sind bereits eingedeckt. Wie es für den Wirt weitergeht, weiß er aktuell noch nicht, denn wenn der Pegel des Flusses Regen steigt, wird die Zufahrt seines Hotels überflutet werden. Sollte es noch schlimmer kommen, wäre auch der Keller, wo die Kühlanlangen stehen und die gesamten Lebensmittel lagern, betroffen.

In den kommenden Stunden werden auch Gespräche mit anderen Städten entlang des Flusses Regens geführt. Auch dort werden Vorbereitungen getroffen.