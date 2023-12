Regionalzug fährt gegen Baum – 500 Reisende gestrandet

Bahnfahrer in Bayern bekommen die Folgen von Sturmtief "Zoltan" zu spüren: So strandete am Samstag im Landkreis Ebersberg auf der Strecke Salzburg-München ein Meridian-Zug mit etwa 500 Insassen. Er muss evakuiert werden, wie eine BR-Reporterin an Bord des Zugs meldete.

Gegen 16 Uhr war die Regionalbahn bei Grafing gegen einen Baum gefahren, der offenbar ins Gleisbett gestürzt war. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings wurde bei dem Vorfall offenbar auch ein Teil der Oberleitung heruntergerissen.

Bahnverkehr nach Zugunfall unterbrochen

Die Evakuierung in dem Waldstück gestaltet sich schwierig. Das Aussteigen auf freier Strecke ohne Bahnsteig ist für einige Menschen nur mit Unterstützung von außen möglich. Zahlreiche Feuerwehrkräfte der Umgebung sind vor Ort. Die Reisenden werden mit Fahrzeugen vom Zug abgeholt. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen München und Rosenheim ruht.

Bereits am Mittag musste die Oberleitung im Bereich der Nachbargemeinde Aßling repariert werden

Weitere Strecken gesperrt

Wegen umgestürzter Bäume sind zudem weitere Strecken gesperrt: in Schwaben Immenstadt-Oberstdorf und Mindelheim-Stetten sowie in Mittelfranken die Strecke Roth-Hilpoltstein. Zwischen Nürnberg und Regensburg fahren zwar wieder Züge, aber eingeschränkt, ebenso zwischen dem oberfränkischen Lichtenfels und Saalfeld.