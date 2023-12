Hochwasserlage in Bayern entspannt sich etwas

Weiterhin hohe Pegelstände in der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz sind die Wasserstände der Donau in Regensburg und des Regen weiterhin hoch. In der Stadt Cham hatte der Pegel des Regen an Heiligabend die Meldestufe 4 erreicht. Mit einem weiteren Anstieg werde aber nun nicht mehr gerechnet, heißt es vom Hochwassernachrichtendienst (HND). Etliche Straßen und Wiesen stehen in Cham momentan unter Wasser.

Die Pegel im ganzen Landkreis Cham liegen zwischen Meldestufe 2 und 3. Selbes gilt für die Oberpfälzer Landkreise Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Regensburg. Der Donaupegel an Regensburgs Eiserner Brücke werde heute einen Scheitel im Bereich der Meldestufe 3 erreichen, die Meldestufe 4 werde wohl nicht erreicht, heißt es.

Niederbayern rechnet mit fallenden Pegeln zum Abend

In Niederbayern hat die Donau in den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau ebenfalls Meldestufe 3 erreicht. In der hochwassererprobten Stadt Passau stagniert der Pegel derzeit auch auf Meldestufe 3.

Nach einem weiteren leichten Anstieg bis heute Abend rechnet man danach mit einem langsam fallenden Wasserstand. Die Lage an der Ilz in Passau ist weniger dramatisch als zunächst befürchtet, hier liegt der Pegel bei Meldestufe 2.

Hochwasserlage in Unterfranken entspannt sich

In Unterfranken bleibt die Hochwasserlage größtenteils entspannt. Aktuell weisen nur die Pegelstände in Bad Kissingen und Wolfsmüster (Landkreis Main-Spessart) Meldestufe 3 auf. Vereinzelt gibt es Meldestufe 2 an der Sinn und an der Saale. In Bad Kissingen sind die Auenwiesen überflutet und Hochwasserschutzmaßnahmen eingerichtet. Aktuell ist die Feuerwehr lauf der Rettungsleitstelle Schweinfurt nicht im Einsatz. Der Pegel der fränkischen Saale fällt dort schon wieder leicht.

In Wolfsmünster laufen laut der zuständigen Rettungsleitstelle keine Feuerwehr-Einsätze an der Saale. Am Main herrscht in Würzburg aktuell Meldestufe 2. Momentan gibt es nur kleinere Ausuferungen und am bayerischen Untermain gibt der Hochwasserdienst überall Meldestufe 1 an. Deshalb laufen auch dort keine Feuerwehreinsätze. Die Rettungsleitstellen behalten die Entwicklung aber weiter im Auge und werden im Bedarfsfall Maßnahmen ergreifen.

Ostbayern und Franken besonders betroffen

Ostbayern und Franken sind besonders betroffen vom Hochwasser. Am Wochenende hatten vielerorts Landkreise die Meldestufe 3 des Hochwassernachrichtendienstes (HND) überschritten, vereinzelt auch die Stufe 4. Der HND warnt damit vor Überflutung von einzelnen bebauten Grundstücken beziehungsweise vor Überflutungen im größeren Umfang.

Am Sonntagabend meldete der Dienst eine rückläufige Zahl an Pegeln, die die Meldestufen überschreiten. Zwei Flüsse in den oberfränkischen Gemeinden Rödental und Neustadt (Landkreis Coburg) lagen allerdings weiterhin knapp über der Meldegrenze der Stufe 4.

Vereinzelte Einsätze wegen des Hochwassers gab es an Heiligabend und in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag. In Nabburg (Landkreis Schwandorf) kenterte ein Kanute auf der Naab. Er konnte sich selber aus dem Fluss retten, Einsatzkräfte bargen das Kanu weiter flussabwärts. Ein 73-Jähriger übersah in Metten (Landkreis Deggendorf) mehrere Absperrungen und fuhr mit seinem Auto ins Wasser. Einsatzkräfte brachten den leicht unterkühlten Mann ins Krankenhaus.