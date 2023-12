Lage nach "Zoltan": Bahnverkehr beeinträchtigt, Pegel steigen

Sturmtief "Zoltan" hat in den vergangenen Stunden bei Einsatzkräften für viel Arbeit gesorgt - auch in Bayern. Nun könnten die Sturmfolgen den anstehenden Feiertagsverkehr bei der Deutschen Bahn durcheinanderwirbeln. Vor allem Fernverkehrsstrecken im Norden waren bereits von den Auswirkungen der heftigen Winde betroffen, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Unter anderem fielen Züge auf den Strecken von Hamburg und Hannover nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie in Richtung München aus. Auf anderen Strecken gab es Umleitungen.

Am Abend teilte die Bahn mit, dass es auch am Samstag Beeinträchtigungen im Fernverkehr geben werde.

Reisende, die ihre Fahrt wegen des Sturms am Donnerstag, Freitag und Samstag verschieben wollten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, so die Bahn. Wegen des anstehenden Feiertagsverkehrs und der damit ohnehin einhergehenden hohen Auslastung riet das Unternehmen aber dazu, auf voraussichtlich weniger volle Verbindungen auszuweichen und sich vorab zu informieren.

Stau in alle Richtungen

Laut ADAC rollt mittlerweile auch die Reisewelle per Auto. "Wir haben in alle Richtungen Staus", sagte ein Sprecher am Freitag. Alle Autobahnen seien betroffen. Von überall her seien Menschen unterwegs, sie machten Verwandtenbesuche, seien auf dem Weg in den Urlaub oder zum Einkaufen. Das Wetter erfordere von den Autofahrern besondere Aufmerksamkeit, etwa beim Überholen von Lastwagen.

Am längsten stockte der Verkehr am Freitagnachmittag auf der Autobahn 8 von München Richtung Salzburg, dort ging es über 22 Kilometer nur per Stop and Go voran. Zudem gebe es mehrere Staus von zehn und mehr Kilometern Länge, sagte der Sprecher. Auch für Samstag erwartet der ADAC regen Verkehr auf den Straßen in Deutschland. An Heiligabend dürfte es etwas ruhiger zugehen.

Viel los am Flughafen

Der Verkehr am Münchner Flughafen war am Freitag nicht eingeschränkt. Wetterbedingt wurde kein Flug storniert. Vor den Check-In-Schaltern bildeten sich jedoch lange Warteschlangen: Mit insgesamt 490 Starts führen die meisten Flüge nach Spanien. Wegen der unsicheren Wetterlage und des großen Andrangs könne es zu längeren Wartezeiten kommen, sagte eine Flughafensprecherin. Am Flughafen in Frankfurt hingegen verspäteten sich wegen des Sturms am Donnerstag 43 startende Flugzeuge, wie das hessische Wirtschaftsministerium mitteilte. Eine Startbahn war zeitweise nicht nutzbar.

Zahlreiche Aufgaben für Einsatzkräfte durch "Zoltan"

Praktisch bundesweit waren Feuerwehren und Polizei wegen des Sturms im Einsatz. Die Ursache waren vor allem umgestürzte Bäume und lose Bauteile an Gebäuden, teilweise wurden auch überflutete Straßen gemeldet. Allein in München führte das Sturmtief seit Donnerstagmittag zu 116 Einsätzen der Feuerwehr.

Auf der Autobahn 93 kam es zwischen den Anschlussstellen Aiglsbach und Mainburg (Landkreis Kelheim) zu mehreren Unfällen. Grund dafür war ein Baum, der auf die Fahrbahn gestürzt war. Ein Lastwagenfahrer sei dabei schwer verletzt worden, hieß es.

Stromausfälle gab es unter anderem im Landkreis Nürnberger Land. In der Nacht auf Freitag fiel ein Baum in die Stromleitung. Betroffen vom Ausfall waren 15 kleinere Ortschaften. Am Vormittag konnte die Störung schließlich behoben werden. Im Spessart waren ebenfalls einige Ortschaften ohne Strom, weil Bäume und Äste auf die Leitungen gestürzt waren. Ein weiterer Baum fiel bei Sengental auf eine Stromleitung, wodurch hunderte Haushalte keinen Strom mehr hatten. Außerdem gab es kurzfristige Stromausfälle im Landkreis Passau.

Auch der Freizeitbereich ist durch den Sturm stark eingeschränkt. So soll etwa das Skigebiet Spitzingsee bis einschließlich Samstag komplett geschlossen bleiben, genauso wie das Skigebiet Sudelfeld.

Teils Warnungen vor orkanartigen Böen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zog das Sturmtief am Freitagnachmittag in Richtung Baltikum ab. Jedoch warnte die Behörde vor anhaltendem Regen. Ganz im Süden Bayern warnt der DWD noch bis Samstagabend vor orkanartigen Böen: Oberhalb von 1.500 Metern könnte es Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde geben.

An der Nordseeküste sowie entlang der Flüsse Elbe und Weser gaben die Behörden am Freitagnachmittag derweil Entwarnung vor der Sturmflut.