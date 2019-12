Best of 2019 Die 80 besten Alben des Jahres

Unsere Langspiel-Favoriten 2019: Die besten Alben des Pop-Jahres, ausgewählt von Zündfunk und Nachtmix. Wer ist die Nummer 1, wer ist knapp am Siegertreppchen vorbeigeschrammt - und wen vermisst Ihr? Schreibt es in die Kommentare.

Die Zündfunk- und Nachtmix-Redaktion hat abgestimmt, hart verhandelt - Lobbyismus innerhalb der Redaktion für einzelne Alben ist nicht von der Hand zu weisen - und ist zu einem Ergebnis gekommen. Zu 80 Ergebnissen, um genau zu sein.

Hier sind die ALBEN DES JAHRES 2019 von ZÜNDFUNK und NACHTMIX:

Platz 01. LITTLE SIMZ - Grey Area

Platz 02. ALDOUS HARDING - Designer

Platz 03. TYLER, THE CREATOR - Igor

Platz 04. BILLIE EILISH - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Platz 05. BIG THIEF - Two Hands

Platz 06. VAMPIRE WEEKEND - Father Of The Bride

Platz 07. LANA DEL REY - Norman Fucking Rockwell

Platz 08. FKA TWIGS - Magdalene

Platz 09. SAULT - 5

Platz 10. MOODYMAN - Sinner EP

Platz 11. LIZZO - Cuz I Love You

Platz 12. THE DÜSSELDORF DÜSTERBOYS - Nenn Mich Musik

Platz 13. STEFANIE SCHRANK - Unter Der Haut Eine Überhitzte Fabrik

Platz 14. SLOWTHAI - Nothing Great About Britain

Platz 15. ANGELA AUX - In Love With The Demons

Platz 16. DAMON LOCKS BLACK MONUMENT ENSEMBLE - Where Future Unfolds

Platz 17. SIMON JOYNER - Pocket Moon

Platz 18. JAMILA WOODS - Legacy! Legacy!

Platz 19. FONTAINES D.C. - Dogrel

Platz 20. PURPLE MOUNTAINS - Purple Mountains

Platz 21. SHARON VAN ETTEN - Remind Me Tomorrow

Platz 22. KATE TEMPEST - The Books Of Traps And Lessons

Platz 23. MICHAEL KIWANUKA - Kiwanuka

Platz 24. SLEATER-KINNEY - The Center Won't Hold

Platz 25. ANGEL OLSEN - All Mirrors

Platz 26. NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Ghosteen

Platz 27. SOLANGE - When I Get Home

Platz 28. SOPHIE - Oil Of Every Pearl's Un-Insides Non-Stop Remix Album

Platz 29. BETTER OBLIVION COMMUNITY CENTER - Better Oblivion Community Center

Platz 30. BON IVER - I,I

Platz 31. JAIMIE BRANCH - FLY or DIE II: Bird Dogs Of Paradise

Platz 32. THE NATIONAL JAZZ TRIO OF SCOTLAND - Standards Vol. 5

Platz 33. OG KEEMO - Geist

Platz 34. MAX HERRE - Athen

Platz 35. HOLLY HERNDON - Proto

Platz 36. THE COMET IS COMING - Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery

Platz 37. GOLDENE ZITRONEN - More Than A Feeling

Platz 38. FAT WHITE FAMILY - Serfs Up

Platz 39. FLYING LOTUS - Flamagra

Platz 40. LINGUA IGNOTO - Caligula

Platz 41. EBOW - K4L

Platz 42. FATONI - Andorra

Platz 43. DANNY BROWN - uknowhatimsayin

Platz 44. RAPSODY - Eve

Platz 45. DIE TÜREN - Exoterik

Platz 46. EQUIKNOXX - Eternal Children

Platz 47. ANGEL BAT DAWID - The Oracle

Platz 48. CHRISSIE HYNDE & TWBWE - Walve Bone Woe

Platz 49. EFDEMIN - New Atlantis

Platz 50. ANGEL-HO - Death Becomes Her

Platz 51. HELADO NEGRO - This Is How You Smile

Platz 52. DENDEMANN - Da Nich Für

Platz 53. KUMMER - Kiox

Platz 54. HAITYI - Perroquet

Platz 55. BIG THIEF - U.F.O.F.

Platz 56. SLEAFORD MODS - Eton Alive

Platz 57. KIM GORDON - No Home Record

Platz 58. THEON CROSS - Fyah

Platz 59. TANK AND THE BANGAS - Green Balloon

Platz 60. BILL CALLAHAN - Shepherd In A Sheepskin

Platz 61. TUA - Tua

Platz 62. ALTIN GÜN - Gece

Platz 63. WHITNEY - Forever Turned Around

Platz 64. MINE - Klebstoff

Platz 65. JULIA JACKLIN - Crushing

Platz 66. YOUNG GUV - Guv I

Platz 67. SAMPA THE GREAT - The Return

Platz 68. ARIANA GRANDE - Thank U, Next

Platz 69. A.A. BONDY - Enderness

Platz 70. KING PRINCESS - Cheap Queen

Platz 71. RESAVOIR - Resavoir

Platz 72. JESCA HOOP - Stonechild

Platz 73. JAMES BLAKE - Assume Form

Platz 74. GEORGIA ANNE MULDROW & DUDLEY PERKINS - Black Love And War

Platz 75. WILCO - Ode To Joy

Platz 76. THE COMET IS COMING - The Afterlife EP

Platz 77. DERYA YILDIRIM & CLU SIMSEK - Kar Yagar

Platz 78. KHRUANGBIN - Hasta El Cielo

Platz 79. VANISHING TWIN - The Age Of Immunology

Platz 80. SALAMI ROSE JOE LOUIS - Zdenka 2080