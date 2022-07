Das Sandwich Wer hat's erfunden und was kommt auf ein Clubsandwich?

Wer hat das Sandwich erfunden?

Seinen Namen verdankt der Imbiss John Montague, dem 4. Earl of Sandwich, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein berühmter, englischer Staatsmann war. Er soll ein fanatischer Kartenspieler gewesen sein und weil er sein Spiel nicht wegen einer Mahlzeit unterbrechen wollte, soll er angeordnet haben, dass man ihm sein Essen einfach zwischen 2 Brotscheiben legen soll. Das konnte er dann bequem nebenbei verzehren, ohne die Karten aus der Hand zu legen. Seine Mitspieler fanden das ganz praktisch und haben dann auch nach einem Brot "wie Sandwich" verlangt. Ein späterer Biograph des Earls hat diese Version allerdings etwas zugunsten des Adligen korrigiert: nicht wegen des Kartenspiels, sondern weil er als Staatsmann so viel beschäftigt war, soll er nach dem Sandwich verlangt haben.

Sandwiches nur für die feine Gesellschaft

Zu Beginn wurde das Sandwich jedenfalls ausschließlich in den feinen Clubs für Herren serviert. Seit dem 19. Jahrhundert ist es eine beliebte Zwischenmahlzeit, die dann auch Damen bestellen durften. Zur englischen Tea-Time gehört es genauso wie zum französischen Picnic. Eine ganz berühmte Variation ist das Club-Sandwich mit Bacon, Huhn, Salat und Mayonnaise – das haben allerdings die Amerikaner erfunden.

Clubsandwich - Was kommt auf das Kultsandwich?

Clubsandwich - Rezept (für 4 Personen)

So geht's:

Mayonnaise mit Senf verrühren, eventuell Salz und Pfeffer beigeben. Salat zerkleinern und in der Senfmayonnaise wenden. Brotscheiben toasten und den Salat auf 8 Scheiben gleichmäßig verteilen.

4 Brotscheiben zusätzlich mit der Hühnerbrust belegen und je eine Scheibe mit der bestrichenen Seite nach oben darauf setzen.



Eier schälen und in Scheiben schneiden, Tomate und Gurke ebenfalls und auf den Toasts verteilen – evtl. salzen und Pfeffern. Den Speck in der Pfanne kross braten und ebenfalls auf die Sandwiches legen. Mit dem verbleibenden Toast abdecken und vor dem Servieren diagonal durchschneiden.

Dazu Salat und Pommes und eine komplette Mahlzeit ist fertig!