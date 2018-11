Panettone Rezept Nachtisch mit Ricottacreme

Schön, dass es diese Geschichten gibt, aber mit der Wahrheit haben sie nicht viel zu tun. Der echte Ursprung des Panettone liegt im weit verbreiteten, mittelalterlichen Brauch, Weihnachten mit einem besonderen Brot zu feiern. Das Familienoberhaupt teilte das Brot unter den Anwesenden am Tisch auf und ein Stück wurde immer für das nächste Jahr aufbewahrt. Das Brot aus weißem Mehl war natürlich reichhaltiger als das übliche Brot. Im Laufe der Zeit hat es sich zu einem "pan de ton" entwickelt, was so viel bedeutet wie "Luxusbrot".



Schon Ende des 17. Jahrhunderts wird der Panettone als Weihnachtskuchen in Mailand erwähnt. Ursprünglich handelte es sich um einen flachen Kuchen, der eher die Form eines Brotes hatte. Die Kuppelform, die wir heute kennen, hat der Panettone erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts und dem Mailänder Bäcker Angelo Motta zu verdanken. Bis heute eine bekannte Marke. Mindestens 20 Stunden dauert es, bis der Panettone sein Volumen erreicht, das Dreifache der Augangsbasis. Möglich ist das aufgrund einer speziellen Gärmethode und einer Mischung aus Hefe und Sauerteig. So ist es übrigens auch, wenn Sie einen panettone selber machen wollen: Rechnen Sie ruhig drei tage für die Zubereitung ein.



Panettone, der ursprünglich aus der Lombardei stammt, ist heute das Weihnachtsgebäck in ganz Italien.



Und inzwischen sind die eleganten Schachteln mit den großen Kuchen längst auch über die Alpen gewandert, klassisch mit Orangeat, Zitronat und Rosinen, ganz pur, ohne alles, oder mit feinen Cremefüllungen. Das Angebot reicht von günstigen Supermarktkuchen bis hin zu teuren und schweren Bäckerspezialitäten. Wer einen Panettone kauft, der sollte auf frische Zutaten achten. Wenn Sie mal ein Stück übrig haben: Machen Sie ein feines Dessert daraus, bevor es trocken wird.