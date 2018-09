Toastring Kuchen aus Toastbrot

Dieser Toastring ist der perfekte Alternative zu Kuchen. In kurzer Zeit lässt sich mit wenig Aufwand ein süßer Nachmittagssnack zaubern.

Zutaten für süßen Toastring

ca. 15 Toastbrotscheiben

100 ml Milch

2 Eier

2 Esslöffel Zucker

1/2 Teelöffel Zimt

Eine Prise Salz

Ein Apfel

Pflaumenmus

Mandelplättchen

Milch, Eier, Zucker, Zimt und Salz werden in einer Schüssel verrühr. Jetzt legen Sie die Toastscheiben rund aufgefächert auf einen Teller und verteilen die Flüssigkeit auf den Toastbrotscheiben. Achten Sie darauf, dass jede Ecke der Toastbrote getränkt wird.



Apfel in hauchdünne Scheiben schneiden und auf dem Toast verteilen. Pro Toastscheibe ein Apfelstück. Zum Schluss Pflaumenmus großzügig auf die Scheiben streichen. Toastring bei 180° C ca. 20 Minuten backen.



Zum Servieren Toastring mit Mandelplättchen bestreuen.

Sie lieben süße Mehlspeisen? Dann probieren Sie unser Rezept für Zwetschgenködel.