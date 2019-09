Weltklimarat warnt eindringlich vor Folgen des Klimawandels

Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hat heute in Monaco seinen Sonderbericht "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)" vorgestellt. Die Folgen des Klimawandels auf Wasser und Eis haben rund 130 Forscher aus mehr als 35 Ländern anhand von über 7.000 Studien analysiert. Ihre Warnung ist klar und eindrücklich: Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, bestimmen ganz maßgeblich die Zukunft unserer Ozeane und Eismassen - und aller Menschen, die direkt oder indirekt davon abhängig sind. Der Weltklimarat zeichnet eine düstere Zukunft, wenn nicht schnell etwas unternommen wird.

"Der Bericht unterstreicht, dass der Klimawandel Ozean und Kryosphäre schon stark verändert hat, und dass wir Menschen auch schon heute von diesen Veränderungen betroffen sind. Gleichzeitig verdeutlicht er, dass wir heutzutage nur einen kleinen Vorgeschmack bekommen von dem, was auf uns zukommt." Ben Marzeion, Professor für Klimageographie, Institut für Geographie, Universität Bremen

Im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam schnell handeln

Der IPCC schreibt, der Sonderbericht verdeutliche die Notwendigkeit, im Hinblick auf die unvorhersehbaren, langfristigen Folgen zeitnah, ambitioniert und koordiniert zu handeln. Zudem betont er die Vorteile eines engagierten und effektiven Einsatzes für nachhaltige Entwicklung - im Gegenzug zu den steigenden Kosten und Risiken eines verspäteten Handelns.

"Der Bericht zeigt in kompakter Form noch einmal, dass der Klimawandel in den Meeren und in der Kryosphäre, der Eissphäre, stattfindet und dass die Änderungen schon massive Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben, insbesondere auch für die Menschen und die Ökosysteme in den Küstenregionen. Die Menschen sind auf Kollisionskurs mit der Erde, weil die weltweiten CO2-Emissionen immer noch steigen." Mojib Latif, Leiter des Forschungsbereiches Ozeanzirkulation und Klimadynamik am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Universität Kiel

Millionen von Menschen direkt von Erderwärmung betroffen

Im aktuellen Sonderbericht zeigt der Weltklimarat auf, dass die Meere und all die gefrorenen Bestandteile der Erde eine ganz ausschlaggebende Rolle für uns spielen: Rund 670 Millionen Menschen leben in Hochgebirgsregionen, 680 Millionen in Küstenregionen, 65 Millionen auf kleinen Inselstaaten und rund vier Millionen dauerhaft in der Arktis. Sie alle sind vom Klimawandel und seinen Auswirkungen auf ihren Lebensraum direkt betroffen.

Im Klimawandel hat sich die Erde bereits um ein Grad erwärmt

Ein konkretes Ergebnis des Sonderberichts ist, dass die Treibhausgase die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bereits um ein Grad Celsius erwärmt haben. Es gebe "erdrückende Beweise", dass dies zu tiefgreifenden Konsequenzen für Ökosysteme und Menschen führt: Den Meeren macht die Erwärmung und Versauerung zu schaffen. Schmelzende Gletscher und Eisflächen lassen den Meeresspiegel steigen, während andernorts Wasser fehlt.

"Das offene Meer, die Arktis, die Antarktis und die Hochgebirge mögen für manche Menschen weit weg erscheinen. Aber wir sind von ihnen abhängig und werden von ihnen direkt und indirekt beeinflusst - im Hinblick auf Wetter und Klima, Nahrung und Wasser, Energie, Handel, Transport, Erholung und Tourismus, Gesundheit und Wohlbefinden, Kultur und Identität." Hoesung Lee, IPCC-Vorsitzender

Der Weltklimarat appelliert, die Erderwärmung - in Anknüpfung an das Pariser Abkommen von 2015 - auf das geringstmögliche Level zu begrenzen. Wenn die Treibhausgasemissionen reduziert werden, könnten die Folgen auf unsere Ozeane und Kryosphäre im Rahmen gehalten sowie Ökosysteme und Lebensräume, die davon abhängig sind, geschützt werden.

"Wenn wir die Treibhausgasemissionen jetzt stark reduzieren, werden die Konsequenzen für Menschen und ihre Lebensräume immer noch eine große Herausforderung sein. Aber dann können die, die am ehesten davon betroffen sind, noch am besten damit umgehen." Hoesung Lee, IPCC-Vorsitzender

Erderwärmung lässt Gletscher verschwinden und Meeresspiegel steigen

Die Folgen des Klimawandels, die der Sonderbericht aufzählt, sind zum Beispiel, dass Gletscher, Eisschilde, Meereis und Permafrostböden weiter auftauen werden. Infolgedessen wird es vermehrt zu Überflutungen, Lawinen, Erdrutschen und Steinschlägen kommen. Kleinere Gletscher, auch in Europa, könnten bis zum Jahr 2100 mehr als 80 Prozent ihrer Eismasse verlieren. Menschen in Bergregionen werden aufgrund der Eisschmelze weniger Wasser zur Verfügung haben. Weltweit ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert um 15 Zentimeter gestiegen, gerade steigt er doppelt so schnell: etwa 3,6 Millimeter pro Jahr.

"Der Bericht zeigt einmal mehr deutlich die Dringlichkeit rascher Maßnahmen zur nachhaltigen Verringerung der CO2-Emissionen auf", sagt Gian-Kasper Plattner von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in der Schweiz. Er ist davon überzeugt, dass auch bei sofortiger Umsetzung von radikalen Maßnahmen die Veränderungen in der Kryosphäre und im Ozean lange weitergehen werden. Diese beiden Systeme, so Plattner, seien sehr träge: "Sie reagieren nur langsam auf die fortschreitende Erwärmung der Erde. Die vergangenen, heutigen und zukünftigen Emissionen werden folglich das Klimasystem über Jahrhunderte beeinflussen und unsere Umwelt verändern."