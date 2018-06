Steigende CO2-Emissionen Jahr für Jahr mehr Treibhausgase

Der Ausstoß an Treibhausgasen muss verringert werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch statt weniger blasen wir immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Wieder ist ein neuer CO2-Höchststand erreicht.

Allen wissenschaftlichen Warnungen und politischen Willenserklärungen zum Trotz setzt sich der Anstieg der Konzentration an Treibhausgasen in unserer Atmosphäre ungebremst fort. Zum ersten Mal ist der Anteil an Kohlendioxid im September 2016 nicht unter 400 ppm (parts per million: Teilchen pro eine Million Teilchen) gesunken. Das haben Forscher am Mauna Loa Observatorium und des Global Greenhouse Gas Reference Networks gemessen.

Das ist überraschend, denn normalerweise sinkt die Konzentration an Kohlendioxid im Frühjahr und Sommer, weil das Pflanzenwachstum auf der Nordhalbkugel zunimmt, und im September erreicht sie ihren Tiefpunkt. 400 ppm gilt als symbolische Schwelle, die weltweit erstmals im März 2015 überschritten wurde. Damit sind etwa ein Drittel mehr CO2-Moleküle in der Atmosphäre als noch in vorindustriellen Zeiten. Diese Momentaufnahme passt ins Bild der letzten Jahre, mit ständig steigenden CO2-Zahlen.

"In diesem Jahr werden wir wohl keinen Monat mehr erleben, in dem die Kohlendioxid-Konzentration unter 400 ppm fällt, geschweige denn irgendwann in der nächsten Zukunft." Ralph Keeling, Scripps Institute for Oceanography

Die UN-Organisation für Meteorologie (WMO) erklärte im September 2014, dass von 2012 bis 2013 so viele klimaschädliche Gase in der Luft gewesen seien wie nie zuvor. Zur Erinnerung: 2012 war zuvor laut WMO ebenfalls Rekordjahr in Sachen CO2-Konzentration.

"Jedes Jahr wird es schwieriger, das Problem in den Griff zu bekommen." Michel Jarraud, Generalsekretär der UN-Organisation für Meteorologie (WMO)

Nicht nur steigende CO2-Werte, sondern schneller steigende

Demnach ist die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre von 2012 bis 2013 um 2,9 ppm (parts per million = Moleküle pro Millionen Teilchen) auf 396 ppm gestiegen. Der Anstieg im Jahr 2013 ist damit noch höher als die durchschnittliche Zunahme in den vergangenen zehn Jahren (2,07 ppm). Insgesamt liegt die CO2-Konzentration um 42 Prozent über der Konzentration der vorindustriellen Zeit (1750).















Vorheriges Bild Nächstes Bild Die Erderwärmung auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken - das ist das erklärte Ziel internationaler Umweltpolitik. Dazu müsste der bereits stattfindende Klimawandel abgebremst werden. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern, allen voran die Kohlendioxid-Emission. Bis 2050 müsste sich laut Klimaforschern der weltweite Ausstoß von CO2 um vierzig bis siebzig Prozent reduzieren.

Höchste je gemessene Konzentration

Im Mai 2013 hatten US-Wissenschaftler auf Hawaii die höchste Konzentration von CO2 in der Atmosphäre entdeckt. Seit 1958 misst die Station Mauna Loa die Kohlendioxid-Konzentration in der Luft. Am 9. Mai 2013 waren es 400 ppm (parts per million = Moleküle pro Millionen Teilchen) – der höchste je registrierte Wert. Zu Beginn der Untersuchungen in den 1950er-Jahren waren es noch 317 ppm, vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert 280 ppm.

Im gefährlichen Bereich

"Der Anstieg ist keine Überraschung für Wissenschaftler", sagt Pieter Tans von der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Für die starke Kohlendioxid-Zunahme sei das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verantwortlich. "Wir bewegen uns in einem gefährlichen Bereich", meint Ralph Keeling von der Scripps Institution of Oceanography in San Diego. Seiner Ansicht nach seien die Bemühungen fehlgeschlagen, CO2-Emissionen zu verringern. Einige Auswirkungen des Klimawandels würden sich nun nicht mehr aufhalten lassen.

Zwei Drittel verbraucht

Das Zwei-Grad-Ziel 1,5 oder zwei Grad? Seit der UN-Klimakonferenz im Jahr 2010 im mexikanischen Cancún strebt die Staatengemeinschaft danach, die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf nur zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken.



Viele Wissenschaftler halten dann die Veränderungen durch den Klimawandel für gerade noch steuerbar. Erwärmt sich die Erde stärker als diese zwei Grad, kommt es nach Meinung der Forscher zu drastischen und unumkehrbaren Umweltveränderungen.



Im Paris-Abkommen wird sogar eine Beschränkung der Erwärmung auf nur 1,5 Grad angestrebt, allerdings nur als erwünschte Anstrengung der Staaten, nicht als verbindliche Marke. Handlungsbedarf Jahr für Jahr verkündet die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) neue Rekordwerte in der Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre und drängt auf schnelles Handeln seitens der Politik. Auch der Weltklimarat IPCC warnt: Wenn nicht bald durchgreifende Maßnahmen ergriffen werden, könnte die Temperatur schon bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu fünf Grad steigen. zum Artikel Jahr für Jahr mehr Treibhausgase [] Maßnahmen Um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, hat die Weltgemeinschaft einen CO2-Ausstoß von nicht mehr als 44 Gigatonnen bis 2020 vereinbart. Bis 2050 solle der CO2-Ausstoß dann auf 22 Gigatonnen fallen. Diese Ziele seien jedoch kaum noch zu schaffen, hieß es bereits Ende 2013 in dem von der UNEP vorgestellten "Emissions Gap Report."



Allein in Europa müssten nach Einschätzung von Umweltschützern die Emissionen bis 2030 um 60 Prozent gekürzt werden, verglichen mit dem Wert, der 1990 erreicht wurde. Der Weltklimarat warnte schon 2007: Bis 2050 müsste der Ausstoß von Treibhausgasen um 80 bis 95 Prozent sinken. Und natürlich müssten sich alle Staaten zum Klimaschutz verpflichten - auch große CO2-Sünder wie die USA und China, die unter dem Kyoto-Protokoll keine Verpflichtungen eingegangen waren. Ausreichend? Aber ist das Zwei-Grad-Ziel überhaupt noch ausreichend? Die Eisdecken in Grönland und der Antarktis haben in den vergangenen Jahrzehnten bereits an Masse verloren, weltweit sind die Gletscher geschrumpft. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung war es dem Bericht des Weltklimarats von 2014 zufolge nie wärmer als im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Selbst bei einer erheblichen Verbesserung des Klimaschutzes rechnet der Weltklimarat mit einem deutlich steigenden Meeresspiegel. Forscher mahnen zur Eile beim Klimaschutz, aber für viele Ökosysteme kommen die Anstrengungen bereits zu spät.

Auch andere Wissenschaftler schlagen Alarm: Ende September 2014 erschien die große Überblicksstudie von Corinne Le Quéré und ihrem internationalen Team vom Tyndall Zentrum für Klimaforschung in Norwich in der Fachzeitschrift Nature. Ohne eine drastische Senkung der Kohlendioxid-Emissionen sei in etwa dreißig Jahren ein kritischer Wert erreicht. Insgesamt dürfe die Menschheit nur etwa 3.700 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausstoßen, damit sich die Erde um nicht mehr als zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erwärmt. Zwei Drittel davon seien nun bereits erreicht, so Corinne Le Quéré.

Die verbleibenden 1.200 Milliarden Tonnen Kohlendioxid würden aber in einer einzigen Generation ausgestoßen werden, wenn sich an der Höhe der CO2-Emissionen nichts ändere.

weitere Ergebnisse der Studien von Corinne Le Quéré Ändert sich die Höhe der CO2-Emissionen nicht, seien in einer Menschengeneration die noch verbleibenden 1.200 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen.

Das meiste Kohlendioxid wird durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und Zementproduktion produziert. 2013 stiegen die Emissionen in diesem Bereich auf den Rekordwert von 36 Milliarden Tonnen.

Hinzu kommen 3,2 Milliarden Tonnen CO2 aus der Rodung von Wäldern.

Um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, müssten die Emissionen jährlich um über fünf Prozent reduziert werden

2013 hat China mit 27,7 Prozent den größten Anteil an Kohlendioxid-Emissionen produziert. Auf Platz 2: die USA mit 14,4 Prozent vor der Europäischen Union mit 9,7 Prozent und Indien mit 6,6 Prozent.

Während in Spanien die Emissionen aufgrund der Wirtschaftskrise schrumpften, stieg in Deutschland der CO2-Austoß.

Weltweit ist 2013 im Durchschnitt jeder Einzelne für einen CO2-Ausstoß von 5 Tonnen verantwortlich.

Dabei liegt der Pro-Kopf-Anteil in den USA bei 16,4 Tonnen, in China bei 7,2 , in der EU bei 6,8 und in Indien bei 1,9 Tonnen.

Große Turbulenzen erwartet

"Wir wissen nicht, wie groß sie sein werden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Veränderungen ohne große Turbulenzen ablaufen werden", vermutet Keeling. Forscher um Rachel Warren vom Tyndall Centre for Climate Change Research aus Norwich berechneten, dass die Temperaturen bis 2100 weltweit um vier Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen, wenn die Emissionen nicht begrenzt werden. Der Weltklimarat IPCC warnte 2013, im schlimmsten Fall könne die Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um knapp fünf Grad steigen. Dann büßen laut ihren Ergebnissen zahlreiche Arten bis 2080 große Teile ihrer Lebensräume ein:

Für mehr als die Hälfte aller Pflanzen- und mehr als ein Drittel aller Tierarten könnte sich der geeignete Lebensraum halbieren. Besonders gefährdet sind Amphibien, Reptilien und Pflanzen, weil sie sich nicht so schnell an neue Lebensräume anpassen können. Würde es gelingen, die weltweiten Emissionen schnell, deutlich und konsequent zu reduzieren, würden die Arten bis zu vier Jahrzehnte mehr Zeit haben, sich an die Klimaveränderungen zu gewöhnen.

Internationaler CO2-Vergleich