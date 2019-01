Steigende CO2-Emissionen Jahr für Jahr mehr Treibhausgase

Der Ausstoß an Treibhausgasen muss verringert werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch statt weniger bläst die Menschheit immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Regelmäßig werden neue CO2-Höchststände erreicht.

Allen wissenschaftlichen Warnungen und politischen Willenserklärungen zum Trotz steigt die Konzentration an Treibhausgasen in unserer Atmosphäre ungebremst. Die Weltwetterorganisation (WMO) vermeldete im November 2018 einen neuen Höchststand: Im Jahr 2017 ist die Kohlendioxid-Konzentration auf 405,5 ppm (parts per million: Teilchen pro eine Million Teilchen) gestiegen. Im Jahr 2016 lag der Wert noch bei 403,3 ppm, 2015 bei 400,1 ppm. "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt", warnt die WMO.

"Ohne eine Verringerung von CO2 und anderen Treibhausgasen wird der Klimawandel zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben. Die Chance, noch einzugreifen, ist fast vertan." WMO-Generalsekretär Petteri Taalas

Rekordhoch an Kohlendioxid in der Atmosphäre

Bereits im August 2018 veröffentlichten die Experten der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) einen Bericht, wonach der Anteil an Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre im Jahr 2017 durchschnittlich 405 ppm betrug. So hoch sei die Konzentration das letzte Mal vor 800.000 Jahren gewesen. Die Forscher hatten die aktuellen CO2-Werte mit Luftblasen aus Eiskernen verglichen, die man gut datieren kann.

Ein Drittel mehr CO2 als vor der Industriellen Revolution

400 ppm gilt als symbolische Schwelle, die weltweit erstmals im März 2015 überschritten wurde. Vor der Industriellen Revolution lag der Wert bei rund 280 ppm. Damit sind mittlerweile etwa ein Drittel mehr CO2-Moleküle in der Atmosphäre als noch in vorindustriellen Zeiten. Seither klettern die CO2-Werte nach oben - und auch immer schneller: So abrupt wie in den vergangenen 70 Jahren sei die CO2-Konzentration noch nie gestiegen, berichtete die WMO im November 2018. Am Ende der letzten Eiszeit habe sich ein ähnlicher Anstieg dagegen über 3.000 Jahre hin gestreckt.

Internationaler CO2-Vergleich

Auch Rekordwerte bei anderen Treibhausgasen

Der WMO-Bericht 2018, der auf den Daten aus dem Jahr 2017 basiert, verzeichnet auch Rekordwerte der Treibhausgase Methan, Distickstoffmonoxid (Lachgas) und Trichlorfluormethan in der Atmosphäre. Die Klimaforscher warnen, dass vor allem Trichlorfluormethan stark wirksam ist: Es heizt nicht nur das Klima auf, sondern zerstört zusätzlich die filternde Ozonschicht. Das Industriegas wird in China trotz eines internationalen Verbots illegal zur Herstellung von Isolierstoffen verwendet.

Der Treibhauseffekt heizt die Erde auf

Seit Beginn der Industrialisierung gelangen immer mehr sogenannte Treibhausgase in die Atmosphäre. Die bedeutendsten sind Kohlendioxid und Methan. Für die starke Kohlendioxid-Zunahme ist hauptsächlich das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verantwortlich. Methan entsteht vor allem bei der Rinderhaltung und im Reisanbau. In der Atmosphäre enthaltene Gase verstärken den natürlichen Treibhauseffekt auf der Erde. Pro Quadratmeter Oberfläche nimmt die Erde heute fast ein Watt mehr an Energie von der Sonne auf als sie wieder ins All strahlt.

Die Erde wird wärmer - und unwirtlicher

Der Klimawandel ist in vollem Gang, die Folgen sind zu spüren und zu messen: Extremwetter treten häufiger auf, die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Ozeane versauern. Laut dem fünften IPCC-Weltklimabericht von 2013/14 könnten die Temperaturen auf der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts je nach Szenario um 1,5 bis 7,8 Grad Celsius steigen, falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.