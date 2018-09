Vorheriges Bild Nächstes Bild Der Pasterzengletscher am Großglockner im Jahr 2010 Die Pasterze ist mit rund acht Kilometern der längste Gletscher der Ostalpen und der größte von ganz Österreich. Doch auch sie schmilzt wie alle Gletscher in den Alpen. Nach Angaben der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) verlor der Gletscher zwischen 1969 und 2012 über die gesamte Fläche gemittelt 37 Meter an Eisdicke.

Seit über 120 Jahren sammelt der World Glacier Monitoring Service WGMS (Welt-Gletscher-Überwachungsdienst) Daten über die Veränderung der Gletscher weltweit. Für eine aktuelle Studie hat der Dienst die Beobachtungen der vergangenen Dekade (2001-2010) mit allen davor gesammelten Daten verglichen. Ihr Ergebnis lautet: Die Geschwindigkeit der aktuellen globalen Gletscherschmelze ist ohne Beispiel in der Geschichte.

"Die Eisdicke der beobachteten Gletscher nimmt derzeit jedes Jahr zwischen einem halben und einem ganzen Meter ab. Das ist zwei bis drei Mal mehr als der entsprechende Durchschnitt im 20. Jahrhundert." Michael Zemp, Direktor des World Glacier Monitoring Service

Traurige Bilanz in den Alpen

Der gewaltige Aletschgletscher schmilzt.

Besonders betroffen sind unter anderem die Alpen. Der Aletschgletscher in der Schweiz hat sich laut Zemp um mehrere Kilometer zurückgezogen. Der Morteratschgletscher habe ebenfalls stark an Masse verloren. Der Schmelzprozess lässt sich auch an den Alpengletschern in Österreich, Frankreich und Italien beobachten. Auch Bayerns Gletscher werden immer kümmerlicher.

Ein Beispiel aus unserem Nachbarland Österreich: Der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen hat in den vergangenen 150 Jahren zwei Drittel seiner Eismasse verloren. Die Gletscherforscher haben errechnet, welche traurige Vision sich für die Jahre 2050 und 2100 abzeichnet: Im Endstadium der Schwindsucht bleibt vom Gletscher nur eine riesige alpine Schutthalde. Und 2011 hat in Österreich weiter am Eis geleckt: 97 Prozent der österreichischen Gletscher sind weiter geschrumpft. Und in vielen Fällen weitaus stärker als in den Vorjahren. Einzelne Gletscher haben fünfzig bis sechzig Meter an Länge verloren.

Gletscher schmelzen überall

Die Gletscherzunge Nigardsbreen in Norwegen hat sich von 2009 bis 2015 deutlich zurückgezogen.

Die kontinuierlichen Beobachtungen des WGMS zeigen außerdem: Das langfristige Zurückschmelzen der Gletscherzungen ist ein globales Phänomen. Einzelne Gletscher sind zwar wieder gewachsen, Diese Vorstöße sind aber regional und zeitlich beschränkt und reichen bei weitem nicht an die Hochstände der kleinen Eiszeit heran, die zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert herrschte. Die norwegischen Gletscherzungen etwa haben sich seit ihrem letzten Hochstand im 19. Jahrhundert um einige Kilometer zurückgezogen. Nur in der Küstenregion stießen die Gletscher in den 1990er-Jahren wenige hundert Meter vor. Seitdem sind sie aber bereits wieder deutlich geschrumpft.

Prozess unumkehrbar

Eisverlust von 37 Referenzgletschern weltweit seit 1980

Die großen Eisverluste der letzten beiden Jahrzehnte haben dazu geführt, dass viele Gletscher rund um den Globus aus dem Gleichgewicht geraten sind. Diese werden weiterhin Eis verlieren, selbst wenn der Klimawandel nicht weiter fortschreitet, denn die Gletscher reagieren mit Verzögerung auf den Temperaturanstieg. Der Schrumpfprozess, den der WGMS seit Jahren an Gletschern in zehn Gebirgsregionen weltweit beobachet, wird also anhalten.

Meeresspiegel steigt

<!-- --> Randolph Gletscher Inventar Alle Gletscher in einer Datenbank Im Randolph Gletscher Inventar sind die rund 200.000 Gletscher der Erde (ohne die Eisschilde Grönlands und der Antarktis) erfasst. Mit den Daten lässt sich berechnen, wie stark die Gletscherschmelze zum künftigen Meeresspiegelanstieg beiträgt. [glims.org - Randolph Gletscher Inventar - Alle Gletscher in einer Datenbank ]

Das Schmelzen der Gletscher hat schwerwiegende Konsequenzen für die Natur. Das Gletscherwasser fließt ins Meer und trägt dazu bei, dass dessen Spiegel steigt. Das bedroht viele Menschen in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Thailand, Indonesien und Ägypten. Millionen leben dort in Gebieten, die unter Wasser stehen, wenn der Meeresspiegel nur um einen halben bis ganzen Meter steigt. Sie müssten umgesiedelt werden, wenn ihr Lebensraum im Meer versänke. Sollte die Temperatur der Erdatmosphäre gar um vier Grad Celsius steigen, wie manche Klimaexperten befürchten, würde nach Berechnungen der US-Forschungsorganisation Climate Central der Meeresspiegel sogar um über sieben Meter steigen. Dann wären etwa eine halbe bis dreiviertel Milliarde Menschen weltweit betroffen. Besonders wären Küstenstädte in China und Indien bedroht. Aber auch in Deutschland hätte der Anstieg des Meeresspiegels für über drei Millionen Menschen ernste Konsequenzen.

Erst Überschwemmungen ...

Der Gletschersee Cachet in Patagonien hat bereits mehrere Fluten ausgelöst.

Schrumpfende Gletscher sind auch in ihrer näheren und weiteren Umgebung eine Gefahr. Wenn ihr Eis schneller schmilzt als früher, sammelt sich immer mehr Wasser in weiter unten liegenden Gletscherseen an. Irgendwann baut sich dort ein so hoher Druck auf, dass die Wände aus Geröll einstürzen und sich das Wasser ins Tal ergießt. Das kann katastrophale Überschwemmungen auslösen. Gefährlich ist es auch, wenn im Gebiet des Gletschers der Permafrostboden auftaut. Lockeres Gestein kann sich dann lösen und ins Tal stürzen.

... dann Trockenheit

Teile der Anden wie die Atacama-Wüste sind heute schon sehr arm an Wasser.

Wenn die Gletscher schmelzen, verlieren sie mehr Wasser. Das tun sie aber nur vorübergehend. Langfristig fließt immer weniger Wasser von ihnen ab. Das wird besonders die Bewohner der Anden und des Himalaja sowie angrenzender Regionen in Schwierigkeiten bringen. In manchen Gegenden sind die Gletscher zeitweise die wichtigste Quelle für Trinkwasser. Auch Landwirtschaft und Industriebetrieben dort droht Wasserknappheit, wenn die Gletscher verschwinden. Für das Schmelzen der Gletscher gilt also das Gleiche wie für viele andere Folgen der Erderwärmung: Besonders hart trifft sie die Menschen in den ärmeren Regionen der Erde.