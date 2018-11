Unsichtbare Gefahr Wie die Treibhausgase entstehen

Stämme und Zweige von Bäumen bestehen etwa zur Hälfte aus Kohlenstoff. Beim Verbrennen verbindet er sich mit dem Sauerstoff in der Luft zum klimaschädlichen Kohlendioxid. Durch Brandrodung wird vor allem in Indonesien und Brasilien Regenwald großflächig in Acker- und Weideflächen umgewandelt. Jede Minute verschwindet eine Fläche von sechs Fußballfeldern. Dabei werden auch riesige Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre gejagt.