Tipps für den Alltag Was Sie für das Klima tun können - jeden Tag

Haushalt

Es sind oft die kleinen Maßnahmen: Zum Beispiel lieber mit Einkaufskorb anstatt Plastiktüte an die Kasse. Und wer rechtzeitig daran denkt, das Essen aus der Tiefkühltruhe zu holen, muss es nicht in der Mikrowelle auftauen. Wenn Sie nur drei Blatt Papier aus frischem Zellstoff durch Recyclingpapier ersetzen, spart das so viel Energie ein, dass Sie damit einen Liter Wasser zum Kochen bringen könnten. Wer ein Hemd aus Bio-Baumwolle kauft, hat fünf Kilogramm CO2 eingespart - so viel stößt ein Auto auf 30 Kilometern aus.

Duschen

Banal, aber wahr: Im Badezimmer spart Energie, wer duscht statt zu baden. Die EU-Kampagne "Du kontrollierst das Klima" hat ausgerechnet: Wenn alle Europäer jeden Tag nur so viel Wasser erhitzen, wie sie benötigen, und dadurch jeder einen Liter unnötig erwärmtes Wasser pro Tag einsparen würde, würde die gesparte Energie an diesem Tag ausreichen, ein Drittel der Straßenbeleuchtung Europas zu betreiben.

TV

Wenn das Christkind einen neuen Fernseher bringen soll, bedenken Sie, dass der Stromverbrauch mit der Größe der Bildschirm-Diagonale steigt. Bei einer angenommenen Lebensdauer von zwölf Jahren und durchschnittlich vier Stunden Fernsehkonsum täglich reichen die Stromkosten von rund 163 Euro bis zu 1.500 Euro. Außerdem verbrauchen LCD-Geräte deutlich weniger Strom als gleich große Plasmageräte. Energiesparende Geräte sind außerdem an den Labeln Energy Star und Euroblume zu erkennen.

Stand-by

Stand-by-Anzeigen an Fernseher, Drucker, Monitor oder Hifi-Anlage sind Stromfresser, daher alle Geräte immer komplett abschalten! Das geht am bequemsten mit einer Mehrfach-Steckerleiste mit Netzschalter. Wer am Stand-by-Komfort festhalten möchte, kann ein Zuschaltgerät dazwischenschalten und so das Hauptgerät über die Fernbedienung richtig abdrehen. Ein Fernseher verbraucht im Stand-by-Betrieb zwischen zwei und acht Euro jährlich, eine Set-Top-Box bis zu zwölf Euro. Allerdings brauchen Pay-TV-Receiver oder DVD-Rekorder den Stand-by fürs Empfangen von Software-Updates bzw. die Aufnahme von Sendungen. Umso wichtiger, beim Kauf auf den Verbrauch im Stand-by-Modus zu achten.

Akkus

Laden Sie Akkus nicht zu früh und nicht zu lange auf, denn dadurch verkürzt sich deren Lebenszeit. Nutzen Sie generell alle Geräte, wenn möglich, mit Strom aus der Steckdose - denn die Herstellung von Akkus ist mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden.

Lichterketten

Lichterketten gibt's auch mit sparsamen Leuchtdioden (LED). Bei uns wird jedes Jahr für die private Weihnachtsbeleuchtung so viel Strom verbraucht, dass damit 140.000 Haushalte ein Jahr lang komplett versorgt werden könnten. Oder anders: Drei herkömmliche Lichterschläuche verbrauchen in fünf Wochen so viel Strom wie ein moderner Kühlschrank im ganzen Jahr - rund 30 Euro. Die gleiche Beleuchtung mit LEDs verbraucht nur Strom für 1,75 Euro! Und wenn die Lichtlein niemand sieht - einfach abschalten - am besten mit einer Zeitschaltuhr.

Christbaum