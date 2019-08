Sonderbericht: Weltklimarat warnt vor Verwüstung und Hunger

1,5-Grad-Grenze über Land jetzt schon erreicht

Es ist erst ein knappes Jahr her, da warnte der IPCC in einem Sonderbericht, dass ein Anstieg der globalen Temperaturen um mehr als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter so massive Auswirkungen haben könnte, dass die Folgen unumkehrbar sein könnten. Momentan liegt laut IPCC-Bericht der globale Temperturanstieg knapp unter einem Grad. Allerdings sind da die gewaltigen Wassermassen der Ozeane eingerechnet, die sich langsamer erwärmen als Land. Ausschließlich über Land gemessen betrage die Erderwärmung weltweit jetzt bereits über 1,5 Grad, heißt es in dem jüngsten Sonderbericht des Weltklimarates.

Das haben wir gerade erst selbst zu spüren bekommen: Der Juli 2019 trumpfte nicht nur bei uns mit Hitzerekorden auf, er war weltweit der heißeste jemals gemessene Monat. Solche Hitzewellen gibt es inzwischen häufiger als früher, das lasse sich wissenschaftlich eindeutig nachweisen, so der Weltklimarat. In Zukunft werden Hitze und Dürre weiter ansteigen, auch in Mitteleuropa rund um das Mittelmeer.