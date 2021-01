Wie schon jetzt versucht wird, die Bundestagswahl zu beschädigen

Schon Monate bevor Deutschland einen neuen Bundestag wählt, kursieren zahlreiche Gerüchte rund um die Wahl: Es geht um die Legitimität der Briefwahl, um Betrugsvorwürfe und um die Frage, wie Corona die Wahl beeinflussen kann. Der #Faktenfuchs klärt, was an den Gerüchten dran ist, was mit solchen Behauptungen bezweckt werden kann und wie sicher Wahlen in Deutschland vor Betrug sind.

Gerüchte ähneln nicht belegbaren Behauptungen Trumps zu US-Wahlen

Viele der Erzählungen, die im Netz zurzeit gestreut werden, erinnern an Behauptungen, die auch zur US-Wahl verbreitet wurden und immer noch werden - nicht zuletzt von Donald Trump selbst. Schon Monate vor der Wahl behauptete er, die US-Wahl werde "der größte Betrug in der Geschichte der Wahlen".

Bewahrheitet hat sich das nicht. Weder fanden die Verantwortlichen in den Bundesstaaten Beweise für die Betrugsvorwürfe, noch konnte das Trump-Team selbst weitere Informationen oder Belege vorweisen. Mehr als 50 Klagen des Trump-Lagers wiesen US-Gerichte seit der Wahl ab, darunter zweimal das höchste Gericht der USA, der Supreme Court - und das trotz einer Mehrheit von konservativen Richtern.

Auch die unabhängigen internationalen Wahlbeobachter der OSZE bezeichnen die Behauptungen Trumps in ihrem vorläufigen Bericht als "unbegründet". "Wir haben die Vorwürfe des Präsidenten sehr genau untersucht und es konnten keinerlei Belege dafür gefunden werden", sagt Michael Georg Link im Gespräch mit dem BR24-#Faktenfuchs. Er war der deutsche Chef der OSZE-Wahlbeobachtermission in den USA und selbst als Wahlbeobachter vor Ort. Bevor er für die FDP 2017 in den Bundestag einzog, war er vier Jahre lang hauptamtlicher Direktor des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das die Wahlbeobachter entsendet.

Nicht hinter jedem Fehler steckt ein Betrug

Auffällig an den Gerüchten rund um die Bundestagswahl ist eine sich wiederholende Strategie, hinter jedem Fehler einen systematischen Wahlbetrug zu wittern. "Einzelne Unregelmäßigkeiten wird es bei Wahlen immer geben, wie in jedem Prozess der mit menschlichem Handeln zu tun hat", sagt Joachim Behnke, Politikwissenschaftler an der Friedrichshafener Zeppelin Universität, der sich vor allem mit dem deutschen Wahlsystem beschäftigt.

Diese Unregelmäßigkeiten seien aber zum großen Teil "simple Fehler". Zum Beispiel, wenn ein Wahlhelfer bei der Auszählung ein Kreuz aus Versehen falsch einträgt. Das sei fahrlässig, aber noch kein Betrug, sagt auch Wahlbeobachter Link: "Nur wenn die Regeln bewusst und vorsätzlich gebrochen werden, macht das aus einem Fehler eine Manipulation." Zusätzlich sei relevant, ob der Vorsatz so weit verbreitet und ein Angriff so groß organisiert ist, dass er das Ergebnis der Wahl verändern könne.

Welche Gerüchte kursieren und was ist dran?

Im Netz wird über mehrere Gerüchte diskutiert: Können bei der Briefwahl Stimmen für Tote oder Komapatienten abgegeben werden? Wie anfällig ist die Briefwahl für Betrug? Ist es möglich, dass nur Anhänger einer Partei Stimmen auszählen? Und könnte die Kanzlerin die Wahl einfach so verschieben? Diese Fragen klärt der #Faktenfuchs im Folgenden.

1. Behauptungen rund um die Briefwahl

Wie schon in den USA steht auch in Deutschland die Briefwahl im Zentrum der Kritik. Sie sei "deutlich einfacher zu manipulieren", schreiben User, und Wahlfälschung sei hier doch "vorprogrammiert".

Für ein großes Problem der Briefwahl hält auch Behnke, dass man Zuhause möglicherweise nicht so frei in seiner Entscheidung sei wie in der Wahlkabine. Im Grundgesetz steht: "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt." Der Grundsatz der Geheimhaltung sei bei der Briefwahl "möglicherweise gefährdet", sagt Behnke, weil man nicht ausschließen könne, dass andere Personen aus dem Haushalt mitbekommen, wie jemand abstimmt.

Bundesverfassungsgericht weist Kritik an Briefwahl zurück

Wegen solcher Bedenken hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehrmals Beschwerden zur Briefwahl erhalten und diese überprüft, zuletzt 2013 anlässlich der Europawahl. In der Beschwerde hieß es, Stimmen könnten bei der Briefwahl "risikofrei manipuliert oder vernichtet werden", zudem könne es zu Hause oder in Pflegeheimen zu einer "unzulässigen Einwirkung" kommen. Das Gericht urteilte, die Beschwerde sei "nicht begründet" und die Briefwahl "verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden". Die Grundsätze der freien und geheimen Wahl würden nicht verletzt.

Das Gericht schrieb aber auch, dass die öffentliche Kontrolle bei der Briefwahl zurückgenommen und auch die Integrität der Wahl nicht gleichermaßen gewährleistet sei wie im Wahllokal. Die Entscheidung wurde - wie auch schon bei den Wahlprüfungsbeschwerden von 1967 und 1981 - damit begründet, dass die Gefahren durch die höhere Allgemeinheit der Wahl aufgewogen würden:

Die Zulassung der Briefwahl dient aber dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundgesetz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Ist ein wahlentscheidender Betrug bei der Briefwahl möglich?

Es gebe ein geringes Risiko, dass es in Einzelfällen zu Fälschungen bei der Briefwahl kommen könne, sagt Behnke: "Ein Betrug ist nicht ausgeschlossen und theoretisch möglich." Dass jemand, der nicht dazu berechtigt ist, einen Wahlzettel ausfüllt, hält er aber für eine "geringfügige Gefahr von Einzelfällen". Die internationalen Wahlbeobachter der OSZE konnten seit Beginn der Wahlbeobachtung in den 90er Jahren aber keine Belege für Manipulation bei Briefwahlen feststellen.

Entscheidend ist laut Behnke, dass ein Betrug bei der Briefwahl nicht "flächendeckend, systematisch und zugunsten einer Partei" erfolgen könne - und das wäre nötig, um das Gesamtergebnis einer Wahl zu beeinflussen. Die Briefwahlunterlagen werden dezentral empfangen und verschickt, und es sei nicht möglich, sie in der Masse anzufordern, um einen massenhaften Fälschungsversuch zu starten.

Die Frage sei, ob es ein systematisches Einfallstor gebe, das den Betrug lukrativ macht und ihn im großen orchestrierten Rahmen ermöglicht. In den USA etwa, mit seinem Mehrheitswahlrecht und dem "The winner takes it all"-Prinzip, können ein paar hundert Stimmen die gesamte Bundeswahl entscheiden, wie es zum Beispiel im Jahr 2000 bei Al Gore der Fall war. Die Wahlmänner eines Bundesstaates gehen geschlossen an den Gewinner des jeweiligen Bundesstaats. Wenige Stimmen in einem Staat können in den USA das Gesamtergebnis der Präsidentschaftswahl komplett verändern.

In Deutschland könne man so etwas "sicher ausschließen", sagt Behnke. Das liegt am deutschen Verhältniswahlrecht. Hier können einzelne Stimmen höchstens verändern, ob eine Partei einen Sitz mehr oder weniger im Bundestag oder in einem Landtag bekommt, aber nicht das Ergebnis der gesamten Wahl ins Gegenteil verkehren. Nur in Ausnahmen steht durch wenige Stimmen viel auf dem Spiel, zum Beispiel wenn eine Partei bei der Zweitstimme ganz knapp über oder unter der Fünf-Prozent-Hürde liegt. Dann gibt es normalerweise Nachzählungen.

Können Stimmen von Toten und Komapatienten gezählt werden?

User äußerten neben den grundsätzlichen Zweifeln an der Briefwahl auch konkrete Bedenken, dass Briefwahlunterlagen beispielsweise auch für Komapatienten oder sogar für Tote angefordert und ausgefüllt werden könnten. Die haltlose Behauptung, dass angeblich tausende Tote gewählt hätten, verbreitete sich auch in den USA stark - hier erklärt der #Faktenfuchs, warum das nicht stimmt.