Corona-Ticker: Patientenschützer wollen Pflichttests für Pfleger

12.25 Uhr: Krematorien in Tschechien am Limit

In Tschechien soll die Auslastung der Krematorien landesweit koordiniert werden. Das kündigte Innenminister Jan Hamacek nach einer Sitzung des zentralen Krisenstabs an. Wegen der hohen Zahl an Corona-Toten seien die Einrichtungen in fast allen Regionen an ihrer Kapazitätsgrenze. Am schlimmsten sei die Situation in der Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien, wo das Limit bereits überschritten sei. Aus der dortigen Industriestadt Ostrava (Mährisch-Ostrau) sollen nun 50 Leichen zur Einäscherung in die 150 Kilometer entfernte Kleinstadt Hustopece (Auspitz) gebracht werden.

Derweil erreichte die Zahl der Neuinfektionen in Tschechien einen neuen Höchststand. Heute meldeten die Behörden 17,278 Fälle innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie an einem Tag.