Corona-Ticker-Oberfranken: Wunsiedel vergibt Impftermine

11.42 Uhr: Lage im Coburger Krematorium weiter angespannt

Die Lage im Krematorium der Stadt Coburg ist weiter angespannt. Wie der Sprecher der Stadt dem BR auf Nachfrage mitteilt, sei das Krematorium derzeit mit durchschnittlich 20 Einäscherungen pro Tag voll ausgelastet. Vor allem die erhöhten Todeszahlen im Zuge der Corona-Pandemie seien dafür verantwortlich. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Coburg derzeit bei 436. Das ist der höchste Wert in Bayern und der fünfthöchste in ganz Deutschland. Weil über die Feiertage zwar Menschen gestorben seien, die Mitarbeiter des Krematoriums aber nicht gearbeitet hätten, komme es derzeit zu längeren Wartezeiten als üblich. Das Krematorium der Stadt Coburg ist für insgesamt sechs Landkreise in Bayern und Thüringen zuständig. Der Einzugsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Coburg, Hildburghausen, Sonneberg, Lichtenfels, Bamberg und Hassberge.

11.23 Uhr: Wunsiedel startet Vergabe der Corona-Impftermine

Im Landkreis Wunsiedel ist ab heute die Telefonleitung freigeschaltet, unter der Corona-Impftermine vereinbart werden können. Zunächst sollen sich nur Menschen anmelden, die älter als 80 Jahre sind, heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes. Ob nach dem Impfstart in Seniorenheimen die für morgen geplanten ersten Impftermine eingehalten werden können, ist allerdings noch unklar. Das hänge auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. In einer Sitzung wollen die Verantwortlichen des Landratsamtes im Laufe des Tages genauere Details bekanntgeben.

Die Anmelde-Hotline für älter als 80 Jahre alte Bürger aus dem Landkreis Wunsiedel ist täglich zwischen 10.00 und 14.00 Uhr erreichbar. Alternativ kann man sich auch per Mail auf eine Warteliste setzen lassen.