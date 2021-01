Bayern kündigt kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige an

Die bayerische Staatsregierung will Bedürftigen kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Entsprechende Medienmeldungen wurden dem BR aus Regierungskreisen bestätigt. Im Gespräch sind nach BR-Informationen zwei Millionen Stück. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Die Freien Wähler (FW), Koalitionspartner der CSU, hatten verlangt, die künftig geltende verschärfte Maskenpflicht sozial abzufedern. Es dürfe sich dabei "nicht nur um ein Starterpaket für die erste Woche" handeln, sagte FW-Fraktionschef Florian Streibl dem BR.

Aiwanger: Preise von FFP2-Masken sollen sinken

Zugleich strebt FW-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger an, die Masken durch mehr heimische Maskenproduktion billiger zu machen: "Anfangs kann man durchaus etwas verschenken, mittelfristig soll aber der Markt funktionieren", sagte Aiwanger dem BR.

Inzwischen seien in Bayern bereits 50.000 FFP2-Masken mit deutschem DEKRA-Zertifikat in Bayern hergestellt worden. Das Ziel sei "50.000 tägliche Produktion".

Bedenken wegen FFP2-Maskenpflicht

Auch die Opposition hatte gefordert, die Maskenpflicht sozial abzufedern: Der Staat müsse diese Masken "allen Menschen zur Verfügung stellen", sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann.

Zudem hatten mehrere Sozial- und Wohlfahrtsverbände Bedenken geäußert. FFP2-Masken seien für einige schlicht nicht finanzierbar, so der Tenor. Menschen mit geringem Einkommen müssten unterstützt werden.

Die Staatsregierung hatte am Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und Geschäfte beschlossen. Die Regelung gilt ab kommendem Montag.

Handelsverband: Kein Preisanstieg bei FFP2-Masken

Dem Handelsverband Bayern zufolge sind die Preise bei den FFP2-Masken im Online-Handel stabil. Dass die Preise in die Höhe schießen, wie etwa zu Beginn der Pandemie bei Desinfektionsmitteln, davon könne nicht die Rede sein, sagte Sprecher Bernd Ohlmann dem BR. Im Online-Handel lägen die Preise aktuell etwa zwischen ein und fünf Euro pro Stück.

Hamsterkäufe seien bislang nicht zu beobachten, so Ohlmann. In einigen Münchner Drogerien waren die FFP2-Masken am Mittwoch allerdings vergriffen – eine Stichprobe des BR in München ergab, dass die Masken am Dienstagnachmittag in vielen Geschäften schnell ausverkauft waren.