04.01.2021, 07:58 Uhr

Corona-Ticker Unterfranken: Rhön-Ausflug mit Corona-Regeln

In Zeiten des Lockdowns ist zwar einiges verboten, Bewegung im Freien bleibt aber erlaubt. So haben einige die vergangenen Tage für einen Ausflug in die Rhön genutzt. Laut Polizei haben sich die Menschen an die geltenden Corona-Regeln gehalten.