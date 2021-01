Neue Coronavirus-Mutationen: Das macht sie gefährlich

Mutationen bei Viren ganz normal

Dass sich Viren im Laufe der Zeit genetisch verändern, ist nicht neu, und Coronaviren tun das besonders erfolgreich. Seit Beginn der Pandemie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon über 12.000 verschiedene Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 gezählt.

Neue Variante hat verändertes Spike-Protein

Die neue Variante, die Großbritannien am 14. Dezember 2020 gemeldet hat, "B 1.1.7" oder "501Y.V1" genannt, ist aber anscheinend ansteckender. Sie hat sich seit dem Herbst vor allem im Süden Englands durchgesetzt, so die WHO. Sie hat zahlreiche Veränderungen in ihrer RNA, ihrer Erbinformation, einige davon auch am sogenannten Spike-Protein. Der Name 501Y hängt mit der Stelle in der RNA zusammen, an der die Mutation aufgetreten ist. Mit Hilfe dieser Struktur an der Oberfläche des Virus kann der Erreger an unsere Körperzellen binden und in diese eindringen. Dieses Spike-Protein ist auch das Ziel vieler Impfstoffe.

Neue Variante ist ansteckender

Die neue Variante "B 1.1.7" bzw. "501Y.V1" scheint viel ansteckender zu sein als die Variante, die momentan noch weltweit vorherrscht. Um 0,4 bis 0,7 ist der sogenannte R-Wert erhöht, zeigt eine Studie des Imperial College London. So lässt sich auch erklären, dass sich die neue Variante des Coronavirus im Süden Englands trotz Teil-Lockdowns durchgesetzt hat.

Zweite, ansteckendere Virus-Variante aufgetaucht

Auch in Südafrika ist eine neue, ansteckende Variante aufgetaucht, die auch Mutationen im Spike-Protein aufweist. Sie wird "501Y.V2" genannt, weil sie unter anderem an derselben Stelle in der RNA eine Veränderung hat wie die Variante, die in Großbritannien aufgetaucht ist. V1 und V2 stehen dabei für "Variante 1" und "Variante 2". Beide Mutationen sind unabhängig voneinander entstanden, so die Wissenschaft.

"Ich gehe davon aus, dass die britische Variante 501Y.V1 ansteckender ist als die südafrikanische Variante 501Y.V2. Zu ihr haben wir weniger Informationen, doch der Anstieg an Fällen in Südafrika ist beunruhigend und ich denke es ist wichtig, dass wir diese Variante genau beobachten." Dr. Emma Hodcroft, Molekularepidemiologin, Universität Bern

Grundsätzlich ist noch nicht sehr viel über die beiden Mutationen bekannt. Doch sollte sich ihr Ansteckungspotential bestätigen, ist das Grund zur Sorge. Bei ihnen ist es schwieriger, den R-Wert unter eins zu halten. Der R-Wert bestimmt, wie schnell sich die Infektion ausbreitet. Und wenn mehr Menschen in kürzerer Zeit an Covid-19 erkranken, dann wird es zwangsläufig mehr schwere Krankheitsverläufe, Todesfälle und überfüllte Krankenhäuser geben. Es könnte auch passieren, dass der R-Wert sich unkontrolliert erhöht.

Darüber hinaus braucht es bei höheren Ansteckungsraten länger, bis die sogenannte Herdenimmunität durch eine Impfung erreicht ist. Die zwei Coronavirus-Varianten an sich sind nicht gefährlicher oder tödlicher als diejenige, die derzeit in Europa vorherrscht.

Auswirkungen auf den Corona-Impfstoff sind unklar

Offen ist auch noch, ob die zwei neuen Varianten 501Y.V1 und V2 genauso gut auf die Impfstoffe ansprechen, wie die bisherige Virusvariante. Beunruhigend ist dabei: Die Veränderungen betreffen auch das Spike-Protein, die Oberflächenstruktur, auf die der Impfstoff abzielt. Immerhin, das Spike-Protein ist molekular gesehen ziemlich groß, sagt Emma Hodcroft von der Universität Bern:

"Die Impfstoffe präsentieren dem Körper das ganze Spike-Protein. Die Hoffnung ist, dass selbst wenn sich ein paar Stellen verändern, der Körper den Rest trotzdem erkennt. Ich bleibe also hoffnungsvoll, dass die Impfstoffe gegen beide Varianten wirksam bleiben. Aber wir haben bisher noch zu wenig Informationen in diesem Feld. Ich rate darum, auf die Ergebnisse der Wissenschaft zu warten." Dr. Emma Hodcroft, Molekularepidemiologin, Universität Bern

Viele Infizierte erhöhen das Risiko für neue Varianten

Und das heißt: weiterhin Abstand halten, Maske tragen und so wenig enge Kontakte wie möglich pflegen. Und das hilft auch dabei, viele weitere Mutationen und Virus-Varianten zu verhindern. Denn je mehr Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert sind, desto höher das Risiko, dass sich wieder eine neue Variante entwickelt, bevor Impfungen für eine Herdenimmunität sorgen können.