Corona-Ticker Oberbayern: Sporthändler will Lockdown brechen

11.33 Uhr: Intersport-Filialleiter will trotz mutmaßlicher Verlängerung des Lockdowns seine Geschäfte öffnen

Der Sporthändler Udo Siebzehnrübl, der insgesamt fünf Intersport-Filialen in Oberbayern betreibt – unter anderem in Rosenheim und Altötting –, will sich über die Lockdown-Vorgaben hinwegsetzen und Filialen am 11. Januar auf alle Fälle öffnen. Bei der momentanen Rechtslage sei das auch noch möglich. Erst wenn die Ministerkonferenz eine Verlängerung des Lockdowns beschließen würde, sei die Rechtslage nicht mehr auf seiner Seite, aber er wolle trotzdem zumindest die Filialen in Rosenheim und Altötting öffnen.

"Die Politik muss einsehen, dass sie nicht mit dem Rasenmäher über den Einzelhandel fahren kann", sagte Siebzehnrübl dem BR. Der Bayerische Einzelhandelsverband unterstützt angeblich sein Vorgehen. Zudem würden sich viele Stammkunden melden, die zum Einkaufen kommen wollen. Auf seiner Facebook-Seite hat Siebzehnrübl nach seinen Worten große Resonanz für seinen Vorstoß bekommen, 99 Prozent davon sei positives Feedback.

Montag, 4.1.