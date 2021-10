Corona-Ticker: Inzidenz steigt deutschlandweit leicht auf 64,7

04.54 Uhr: Bundesweite Corona-Inzidenz steigt leicht auf 64,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 64,7 gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute Früh unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldete, wurden binnen eines Tages 3.088 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und sieben weitere Todesfälle registriert. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 64,2 gelegen, vor einer Woche bei 61,7. Deutlich über diesem Wert liegen einige bayerische Städte. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts steht etwa die Sieben-Tage-Inzidenz für Nürnberg nun bei 158,5 (Stand: 04.10.21, 3.10 Uhr). In der Nachbarstadt Fürth liegt der Wert bei 140,4, in Augsburg bei 111,9.

Bundesweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Traunstein mit 250,7. Auch in Auch im Berchtesgadener Land (234,2) und im Landkreis Rosenheim (221,2) sind die Zahlen aktuell sehr hoch. In München liegt der Wert aktuell bei 85,8 und damit noch unter dem Landesdurchschnitt für ganz Bayern (87,8). Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Insgesamt starben in Deutschland seit Beginn der Pandemie 93.793 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn liegt laut RKI bei 4.255.388, die Zahl der Genesenen bei rund 4.032.400.