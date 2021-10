Impf-Skandal in Wemding: Erste Unregelmäßigkeiten bestätigt

Die Ermittlungen der Kripo Dillingen gegen den im Tatverdacht stehenden Mediziner aus Wemding dauern an. Anhand der bisher durchgeführten Vernehmungen und Auswertung von Unterlagen, die noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen werden, haben sich laut Kripo erste Unregelmäßigkeiten bei der Verabreichung von Impfungen bestätigt.

Ermittlungen gegen Wemdinger Arzt - Kripo bittet um Hinweise

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg weiter mitteilt, können weitergehende Details derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt werden. Die Kripo Dillingen ist weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und hat, wie bereits in der Pressekonferenz am Dienstag mitgeteilt, ein Hinweistelefon mit der Telefonnummer 09071/56-442 eingerichtet. Hier können tatrelevante Sachverhalte mitgeteilt werden. Auch Patienten, denen eine Impfbestätigung ausgestellt wurde, obwohl keine Impfung erfolgt ist, können mit den Ermittlern Kontakt aufnehmen.

Wie die Polizei betont, würde dies auch Freiräume und Kapazitäten – vor allem für das Gesundheitsamt – für all die zu überprüfenden Fälle schaffen, bei denen impfwillige Patienten mutmaßlich keinen Impfschutz erhalten haben.

Antikörper-Tests: Polizei ist vor Ort

Auch bei den vom Landratsamt Donau-Ries in Nördlingen für den heutigen Freitag angebotenen Testmöglichkeiten sind Ermittler der Polizei vor Ort und führen Befragungen durch. Dies soll auch an den für nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch (11.,12.,13.10.2021- jeweils von 9 bis 17 Uhr) angesetzten Terminen der Fall sein.