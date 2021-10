RKI: Teils hohe Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen

636 Schulausbrüche in den vergangenen vier Wochen

Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche in den Altersgruppen unter 20 Jahren allerdings im Vergleich zur Woche zuvor leicht gesunken, hieß es zusammenfassend im RKI-Wochenbericht. Sorgen machten aber die Ausbrüche an Schulen und Kitas. 636 Schulausbrüche wurden laut RKI in den vergangenen vier Wochen übermittelt - wegen möglicher Nachmeldungen seien insbesondere die vergangenen zwei Wochen aber noch nicht zu bewerten.

Außerdem wurden in diesem Zeitraum 188 Kita-Ausbrüche gemeldet. Der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens in Kitas könne allerdings ebenfalls wegen noch eingehender Nachmeldungen nicht gut bewertet werden. Im September 2021 waren in Kita-Ausbrüchen mit durchschnittlich fünf Fällen pro Ausbruch etwa ähnlich viele Personen involviert wie in Schulausbrüchen. Es wurden in beiden Settings vereinzelt aber auch größere Ausbrüche mit mehr als zehn Fällen pro Ausbruch registriert.

Corona ist längst eine Pandemie der Jüngeren

Mit dem erneuten deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz etwa Ende Juli zeigte sich eine weitere Verlagerung der Infektionen in jüngere Altersgruppen. Der Altersmedian aller Fälle pro Meldewoche ist laut RKI seit Jahresbeginn von damals 49 Jahre kontinuierlich gesunken und lag in den Sommerwochen bei 27 Jahren. Seit September stieg der Altersmedian wieder leicht an und liegt derzeit bei 32 Jahren.