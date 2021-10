Corona-Ticker: RKI meldet 3.111 Neuinfektionen

00.31 Uhr: KBV fordert Ende der Beschränkungen nach dänischem Vorbild

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert angesichts der hohen Impfquote in Deutschland ein rasches Ende der Corona-Beschränkungen. "Was die Dänen können, müssen wir auch können. Es ist an der Zeit, jetzt alle Corona-Maßnahmen zu beenden - nach dem Vorbild Dänemarks", sagt Gassen der Zeitung "Bild". Die Lage in Deutschland sei derzeit wie in Dänemark am 10. September, als dort die Corona-Regeln beendet wurden, "wenn nicht sogar besser" - dank der laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) vermutlich deutlich höheren Impfzahlen.