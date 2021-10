Inzidenz in Bayern wieder über 100 - Krankenhausampel auf Grün

Die Corona-Zahlen in Bayern steigen. Erstmals seit Mai liegt die Corona-Inzidenz in Bayern wieder über 100. Zuletzt war das am 13. Mai der Fall. Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für den Freistaat einen Wert von 100,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Bundesweit weist der Freistaat damit die laut RKI zweithöchste Inzidenz hinter Thüringen auf.

Berchtesgadener Land: Bundesweit höchste 7-Tages-Inzidenz

Ebenfalls erstmals seit Mai hat ein bayerischer Landkreis die Inzidenzschwelle von 300 überschritten: Für Berchtesgadener Land meldete das RKI einen Wert von 312,2 Infektionen pro Woche und 100.000 Menschen. Das ist auch bundesweit der höchste Wert. "Der größte Teil des Infektionsgeschehens findet aktuell in Schulen und Kindergärten statt", erklärte der Landkreis. Mehr als die Hälfte der neuen Fälle käme aus diesen Einrichtungen.

Netzdebatten wegen "Durchseuchung" bei Kindern

Dass vermehrt Infektionen bei Schülern festgestellt werden, ist nicht nur die Erfahrung des Landkreises Berchtesgadener Land. In den sozialen Medien wollen etliche User darauf aufmerksam machen oder bringen ihren Ärger darüber zum Ausdruck.

"Ist es eigentlich nur hier in meinem Umfeld so, dass sich seit ein paar Tagen die #COVID19 Fälle wieder deutlich häufen?", schreibt ein Twitter-User, der sich dem Bereich Berufsschule zuordnet. "Über Wochen nichts gehört und jetzt gleich mehrere Fälle in den letzten 10 Tagen ohne jeglichen Zusammenhang?" Eine andere spricht sich für Schulschließung: "Heute sind es an der Schule von K1 insgesamt 18 infizierte SuS aus 7 Klassen. Plus 57 in Quarantäne", schreibt sie und meint: "Wann, wenn nicht jetzt, gehört eine Schule geschlossen?" Beide schreiben unter dem Hashtag #KinderdurchseuchungStoppen.