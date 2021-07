Impfdurchbrüche: Warum sich manche trotz Impfung anstecken

SARS-CoV-2 ist ein sehr überlebensfähiges Virus: Es kann besser als andere an menschliche Zellen andocken. Es kann mutieren, Varianten ausbilden und sich dabei jeweils noch besser an den Menschen anpassen. Und Corona-Varianten wie Delta können sich dazu noch besonders schnell im Menschen vermehren, was zu einer hohen Viruslast führt und dazu, dass Infizierte mehr Menschen anstecken können als Menschen mit dem Wildtyp, der zu Beginn der Pandemie aktiv war.

Der größte Teil der seit Februar 2021 erfassten Covid-19-Fälle betraf laut Robert Koch-Institut (RKI) Ungeimpfte. Aber auch von Covid-19-Genesene können sich nochmal anstecken (Reinfektion) sowie Menschen mit Corona-Impfung. Bei letzteren spricht man von Impfdurchbruch.

Was heißt Impfdurchbruch?

Das RKI definiert Impfdurchbruch als SARS-CoV-2-Infektion (mit klinischer Symptomatik), die bei einer vollständig geimpften Person mittels PCR oder Erregerisolierung diagnostiziert wurde. Ein vollständiger Impfschutz wird angenommen, wenn nach einer abgeschlossenen Impfserie (2 Dosen Moderna-, Biontech- oder Astrazeneca-Vakzine bzw. 1 Dosis Janssen-Vakzin) mindestens zwei Wochen vergangen sind.

Spiel der Wahrscheinlichkeiten - Gründe für Impfdurchbrüche

Die Corona-Impfung schützt vor einer Infektion, aber nicht zu 100 Prozent, sondern je nach Impfstoff und Corona-Variante zu 66 bis 95 Prozent. Auch die Immunantwort eines Geimpften spielt beim Impfschutz eine Rolle, das heißt, ob viele oder wenig Antikörper gegen das Coronavirus gebildet werden. Gegen einen schweren Verlauf oder gar Tod wirkt die Impfung nach aktuellem Kenntnisstand effektiv. Das gilt auch für Hochrisikogruppen wie alte Menschen, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Immunsupprimierten und Menschen mit transplantierten Organen. Ihr Risiko für eine Reinfektion ist im Gegensatz zu gesunden Geimpften erhöht, aber auch die Wahrscheinlichkeit für einen milden Verlauf der Infektion.

Haben Menschen ab 80 Jahren ohne Impfung bei Infektion ein Sterberisiko von 10 Prozent, verringere es sich mit Impfung auf 1 Prozent, nennt Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth am 26. Juli 2021 im Deutschlandfunk Kultur als Beispielrechnung. "Das ist ein großer Unterschied!" Was SARS-CoV-2 auch bei der Verbreitung hilft, ist, dass die Impfquote in Deutschland bislang bei nur knapp 50 Prozent liegt (Täglicher Lagebericht des RKI, Stand 26. Juli 2021). Das heißt, nur knapp die Hälfte der Deutschen ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 60,8 Prozent der Bevölkerung haben nur eine Impf-Dosis, was weniger und speziell bei der Variante Delta deutlich weniger gegen eine Corona-Infektion schützt.

Es ist auch bereits bekannt, dass der Schutz der Corona-Impfung nicht Jahre oder ein Leben lang anhalten wird, sondern einige Monate. Wie die Immunität verlängert werden soll, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch sind Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster.

Rate der Impfdurchbrüche in Deutschland ist gering

Wie das Beispiel Großbritannien zeigt, steigen zwar die Inzidenzen wieder, aber mit vielen Corona-Geimpften in der Bevölkerung nicht mehr so schnell wie bei den vorangegangenen Wellen. In Deutschland sind vor allem alte Menschen und die Risikogruppen geimpft und damit besser vor schweren Covid-19-Verläufen geschützt. Es ist wahrscheinlich, dass die Menschen, die mit Covid-19 auf Intensivstationen eingeliefert werden im weiteren Verlauf der Pandemie jünger werden. Das Alter könnte auf unter 60 Jahre sinken, schätzt Volkart Wildermuth. Das wäre kein Grund zur Panik, sondern der natürliche Verlauf, der sich durch die Impfstrategie in Deutschland ergibt. Derzeit ist die Rate der Impfdurchbrüche in Deutschland gering, wie die Statistik des RKI vom 22. Juli 2021 zeigt:

Impfdurchbrüche-Statistik des RKI:

Insgesamt 6.125 Impfdurchbrüche seit dem 01.02.2021 (IfSG-Meldedaten)

Davon haben sich 5.144 nach einer abgeschlossenen Impfserie mit Comirnaty (Biontech/Pfizer) infiziert, 156 mit Spikevax (Moderna), 211 mit Vaxzevria (Astrazeneca) und 346 mit COVID19 Vaccine Janssen. Dazu muss man sagen, dass Comirnaty in Deutschland am meisten verimpft wird. Bei weiteren 268 Impfdurchbrüchen war der Impfstoff nicht bekannt.

Unter den Impfdurchbrüchen wurden 0 Fälle (0 %) im Alter von unter 18 Jahren, 77 Fälle (2 %) im Alter von 18-59 Jahren und 639 Fälle (27 %) im Alter von 60 Jahren oder älter hospitalisiert.

Was Impfdurchbrüche NICHT HEISSEN

Die Corona-Impfung wirkt nicht.

Die Corona-Impfung macht krank.

Die Corona-Impfung schwächt das Immunsystem.

Geimpfte und Nicht-Geimpfte haben das gleiche Erkrankungsrisiko.

Ein- und zweimalig Geimpfte haben das gleiche Erkrankungsrisiko.

Impfdurchbrüche haben nur alte Menschen.

Trotz Corona-Impfungen hat sich nichts an der Pandemie geändert.

Jeder, der sich mit Corona infiziert, hat einen schweren Verlauf.

Impfdurchbrüche - AHA-L-Regeln weiterhin ratsam

Da man trotz Corona-Impfung ein geringes Restrisiko hat, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken, ist es weiterhin ratsam die AHA-L-Regeln einzuhalten. Abstand halten und Maske tragen in Innenräumen senkt die Wahrscheinlichkeit, sich nochmal mit dem Coronavirus zu infizieren.