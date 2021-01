Corona-Ticker: Astrazeneca-Impfstoff nur für unter 65-Jährige

11.15 Uhr: BAUR-Versand profitiert in der Corona-Krise

Der Online-Händler BAUR-Versand mit Sitz in Oberfranken profitiert von einer starken Nachfrage in der Corona-Pandemie. Die BAUR-Gruppe rechnet zum Abschluss des Geschäftsjahres Ende Februar mit einem Rekordumsatz in der fast hundertjährigen Unternehmensgeschichte. So prognostiziert BAUR den Umsatz auf 950 Millionen Euro, das sind 102 Millionen Euro mehr als im abgelaufenen im Geschäftsjahr 2019/2020. So profitierte der Online-Händler auch durch Home-Office Lösungen vieler Unternehmen. Gekauft wurden praktische Dinge für das Arbeitszimmer, ebenso wie Artikel, um die eigenen vier Wände gemütlicher zu gestalten. Vor allem das Weihnachtsgeschäft war für BAUR ein starkes und der sonst eher schwache Januar entwickle sich weiterhin umsatzstark, heißt es. Die Corona-Pandemie sorgte bei der BAUR-Gruppe für riesige Mengen an Paketen für Kunden und in den Wareneingängen der Logistiker. Nach Angaben von Patrick Boos habe BAUR zweistellige Millionenbeträge in den Ausbau des Geschäfts und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in den Logistikbetrieben investiert. Die BAUR-Gruppe beschäftig derzeit rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Großteil an den oberfränkischen Standorten.