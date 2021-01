Corona-Ticker Oberpfalz: Polizei löst weitere Treffen auf

8.30 Uhr: Polizei löst weitere Treffen auf

Die Polizei in der Oberpfalz hat auch am Sonntagabend unerlaubte Zusammenkünfte beenden müssen. Unter anderem wurden in einem Mehrfamilienhaus sieben Menschen aus unterschiedlichen Hausständen entdeckt. Alle erhielten eine Anzeige und wurden nach Hause geschickt. Acht Personen aus verschiedenen Haushalten nahmen derweil am Wochenende an einer Feier in Stamsried im Kreis Cham teil. Die Feier wurde von der Polizei aufgelöst. Anzeigen folgen.