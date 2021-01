Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzraten fast überall gesunken

13.10 Uhr: Höchste Inzidenz laut RKI im Landkreis Aschaffenburg

Die 7-Tages-Inzidenzraten in den unterfränkischen Städten und Landkreisen am Wochenende vielerorts leicht gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die dem Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden. Die höchste Inzidenzrate, also die Summe der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis innerhalb von 7 Tagen, gibt es im Landkreis Aschaffenburg, die niedrigste in der Stadt Schweinfurt. Das sind die aktuellen Zahlen: