Corona-Ticker Oberbayern: Nächtliche Demo trotz Ausgangssperre

Montag, 25. Januar 2021

Trotz Ausgangssperre: Erlaubte Demo in München bis 22.15 Uhr

Trotz der Ausgangssperre ab 21 Uhr in Bayern durften Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntagabend in München bis 22.15 Uhr demonstrieren. Das Bayerische Verwaltungsgericht entschied in einem Eilantrag, dass das Versammlungs- und Demonstrationsrecht über das Infektionsschutzrecht zu stellen ist. Jedoch wurde die Teilnehmerzahl auf 200 Personen begrenzt, der Veranstalter hatte eigentlich 1.000 Personen angemeldet.

Die obersten Verwaltungsrichter in Bayern haben die Kundgebung für zwei Stunden und 15 Minuten genehmigt; sie musste also bei einem Versammlungsbeginn um 20 Uhr bis spätestens um 22.15 Uhr beendet sein. Das Kreisverwaltungsreferat genehmigte zwei stationäre Versammlungspunkte: direkt vor dem bayerischen Verwaltungsgerichtshof in der Nähe der Ludwigstraße und am Odeonsplatz. Die Polizei war laut einem Sprecher mit rund 500 Kräften vor Ort.

Kurz vor Beginn der Versammlung wurde eine Gegenversammlung mit rund 35 Teilnehmern angemeldet. Um die beiden Versammlungen voneinander getrennt zu halten, mussten die Teilnehmer der Gegenversammlung kurzzeitig von der Polizei weggeschoben werden. Die Gegenversammlung wurde gegen 20.40 Uhr beendet. Nach derzeitigem Stand wurde ein Demonstrant wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Zudem wurde eine Frau wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz angezeigt. Sie hatte zuvor Flyer an Fahrzeugen angebracht. Ein Mensch wurde von der Versammlung ausgeschlossen und wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Sonntag, 24. Januar 2021

15.35 Uhr: Landkreis Landsberg unterschreitet Inzidenz von 50

In Oberbayern liegt nach heutigem Stand wieder ein Landkreis unter dem Inzidenzwert von 50: Für den Landkreis Landsberg am Lech meldet das LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 49,87. Weitere elf Landkreise bzw. kreisfreie Städte liegen nach den aktuellen Zahlen des LGL unter dem Inzidenzwert von 100: die Landkreise Dachau (85,22), Eichstätt (90,31), Erding (82,5), Fürstenfeldbruck (66,12), Miesbach (70,99), Neuburg-Schrobenhausen (82,22), Pfaffenhofen (67,85), Starnberg (76,83), Weilheim-Schongau (52,41) sowie die kreisfreien Städte Ingolstadt (79,34) und München (79,97).

Der einzige oberbayerische Landkreis mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200 ist das Berchtesgadener Land. Am Sonntag meldet das LGL einen Wert von 203,91. Insgesamt berechnet das LGL für den Regierungsbezirk Oberbayern eine 7-Tage-Inzidenz von 94,65. Damit liegt Oberbayern unter dem gesamtbayerischen Wert von 108,69. Am Sonntag meldet das LGL in Oberbayern 508 neue Corona-Infektionen.