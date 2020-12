Über 1.000 Bundeswehrsoldaten in Bayern im Corona-Hilfseinsatz

In Bayern helfen momentan 1.103 Bundeswehrsoldaten in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und Pflegeheimen mit, um Personalengpässe in der Coronakrise auszugleichen. Das hat das Landeskommando Bayern heute gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Die meisten dieser Kräfte stammen aus dem Sanitätslehrregiment Niederbayern, das in Feldkirchen bei Straubing sitzt.

Kontaktnachverfolgung und Sanitätsdienste

Der Großteil der Soldaten wird für die Kontaktnachverfolgung von Infizierten eingesetzt. Außerdem helfen aktuell 126 Bundeswehrangehörige aus dem Sanitätsdienst in Alten- und Pflegeheimen, in Teststationen und Krankenhäusern mit. Sie haben im Unterschied zu den normalen Soldaten alle eine medizinische Ausbildung, zum Beispiel als Sanitäter, absolviert.

Laut Bundeswehr keine Corona-Ausbrüche in Kasernen

Genaue Fallzahlen, inwieweit Bundeswehrkasernen selbst von Corona-Infektionen betroffen sind, gibt die Bundeswehr aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. Es gebe aber bisher keine Hotspots in Kasernen, hieß es. Auch die Bayerwald-Kaserne Regen, die im stark von Corona betroffenen Landkreis Regen liegt, melde hier keine besonderen Vorkommnisse, so das Landeskommando Bayern.

Soldaten in kleine Gruppen eingeteilt

In den Kasernen achte man sehr auf die Hygienemaßnahmen. Mehrbettzimmer wurden zum Beispiel abgeschafft. Es herrscht Maskenpflicht, auch im Freien und es gibt strengste Hygieneauflagen. Teils arbeiten die Soldaten in sogenannten "Kohorten", also in Gruppen, so dass, wenn ein Fall auftritt, die Quarantäne auch nur über diese Gruppe verhängt werden muss.